5 Cose da fare a Milano d’estate, da soli, in coppia o con i bambini!

Siamo in piena estate, perciò approfittane per visitare la bella città di Milano. Ecco alcune cose da fare da soli o in famiglia.

Stai pensando di visitare Milano? Buona idea! Durante il periodo estivo la città si svuota e dunque non c’è momento migliorare per esplorare questa bellissima città lombarda.

Ovviamente Milano offre molte attrattive, non solo per gli adulti ma anche per i bambini. Quind è una meta perfetta anche se decidi di avventurarti insieme alla tua famiglia.

Quante cose si possono fare a Milano! Eccone alcune, perfette per te o i tuoi bambini

Come puoi immaginare, la città pullula di chiese, gallerie d’arte e siti archeologici. Però, il tuo viaggio a Milano può essere ugualmente divertente per i membri più giovani e per i più anziani della famiglia.

Per questo motivo vogliamo consigliarti alcune cose da fare nella storica città Ambrosiana. Questo elenco ti darà la giusta motivazione per visitarla e al tempo stesso mantenere i livelli di noia al minimo, soprattutto per i più piccini.

ESPLORARE IL MUSEO DI STORIA NATURALE

Perché non iniziare la vostra avventura milanese con con una visita al Museo di Storia Naturale? Qui i tuoi figli potranno alimentare l’immaginazione con veri scheletri di dinosauro e enormi ricostruzioni di animali estinti. Prima di entrare, dedica un po’ di tempo ad ammirare lo straordinario edificio risalente al diciannovesimo secolo: presenta elementi di architettura neoromanica e neogotica. Non ti dimenticare di portare con te degli spuntini e preparati a girovagare per le 6 differenti aree con esposizioni che coprono l’evoluzione dell’umanità.

TRASCORRERE UNA GIORNATA A LEOLANDIA

Come non includere la meravigliosa e suggestiva Leolandia Italia! É un parco a tema con 40 attrazioni circondate da giardini e fontane dove passeggiano i personaggi dei cartoni animati. Si trova alle porte di Milano ed è uno di quei luoghi che ti consigliamo di visitare in compagnia dei tuoi bimbi. Del resto, è il parco divertimenti più famoso d’Italia! Inoltre, Leolandia ospita una fattoria didattica, un acquario e diversi ristoranti e caffè che servono le tradizionali specialità italiane.

GITA IN FAMIGLIA ALL’ACQUARIO CIVICO

Milano ospita il terzo acquario più antico del mondo, perciò non fartelo sfuggire! Oltre a tutti i vantaggi che ci si aspetta da un luogo come questo, incluso un tunnel che attraversa l’acquario e molto altro, ha un profondo significato storico. Infatti, è l’unico edificio superstite dell’Internazionale di Milano del 1906 e presenta una statua di Nettuno all’ingresso. É una perfetta gita da fare in un giorno, anche con la propria famiglia, in quanto molto istruttiva e affascinante.

PASSEGGIATA LUNGO IL NAVIGLIO GRANDE

Anche se lungo più di 30 chilometri, non devi percorrerlo tutto! Una breve passeggiata sarà sufficiente per passare del tempo e ammirare il paesaggio. Però, per quanto serena e tranquilla questa passeggiata possa essere, siamo pur sempre a Milano. Infatti, anche un luogo come i Navigli sono ricchi di storia. Si addirittura che risalgano al 1157. Il Naviglio Grande è nato come fossato per consentire lo sviluppo dei trasporti e dell’agricoltura, diventando pienamente funzionale nel 1272. Insomma, un luogo perfetto per cogliere il tramonto, e catturate la foto perfetta. Magari anche una con i bambini.

VISITARE IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Il nome del museo potrebbe spaventare i più piccoli, ma siamo sicuri che un giro tra le varie esposizioni gli farà cambiare idea all’istante. Tra queste troviamo un edificio dedicato al trasporto aereo e acquatico e una galleria che onora il celebre Leonardo da Vinci, per non parlare di una sala dedicata al sistema energetico, dove i bambini potranno passare del tempo imparando e al tempo stesso divertendosi.