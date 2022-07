Una Vita e Beautiful anticipazioni: clamoroso ritorno? Un bacio cambia tutto

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che accadrà nei nuovi episodi delle nostre soap opera preferite. Ecco cosa succederà!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: vi ricordate Rick e Maya Forrester?

A volte ritornano. Anche in Beautiful, l’attenzione dello spettatore rimane viva grazie a personaggi che vanno via e dopo qualche tempo ritornano a colorare di intrighi e trame i nostri pomeriggi estivi.

Nelle prossime puntate di Beautiful potremmo rivedere (forse) il ritorno di Rick e Maya Forrester. Vi ricordate chi sono e cosa hanno fatto?

Dopo aver conquistato un posto primario nelle trame avvicenti di Beatiful, il figlio di Brooke e Eric e sua moglie Maya hanno subito un declino. Difatti, la coppia è uscita presto di scena senza fare ritorno. Ciò che però si è venuto a sapere (seppur senza mostrarlo sullo schermo) è che i due hanno divorziato.

La storia travagliata dei due aveva avuto un filo conduttore molto preponderante, Maya infatti, entrata in scena come modella non era nata donna ma uomo con il nome di Myron effettuando un cambio di sesso. I due ebbero anche una figlia, avuta da madre surrogata (la sorella Nicole Avant).

Una Vita, anticipazioni: Azulena e Guillermo sempre più vicini…alla distanza di un bacio!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Azucena Rubio (Judith Fernandez) e il suo contendente Guillermo Sacristan (Julio Peña) sono sempre più vicini anche se Ángel López-Saldaña (Ismael Abadal) farà di tutto per impedire un loro avvicinamento.

Angel infatti tenterà di far baciare Guillermo con una ballerina davanti alla vista di Azucena ma tutti i suoi tranelli verranno allo scoperto quando ritornerà alla carica per conquistare la Rubio. Ma la ragazza ribadirà di non essere più intenzionata a farsi corteggiare da lui. A quel punto il giovane insulterà Azucena di fronte all’orecchio indiscreto di Hortensia (Amaia Lizzarralde) e Rosina (Sandra Marchena), che non lo riterranno più idoneo come ipotetico marito della parente.

Azucena dopo aver capito l’intrigo di Angel e del bacio aspetterà Guillermo a calle Acacias e, senza proferire minimamente parola, lo bacerà sorprendentemente sulle labbra Ovviamente, il giovane ricambierà subito il bacio e capirà che finalmente Azucena si fida di lui!