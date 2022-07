Dimentica quello che sai: un trucco occhi profondo e magnetico si fa così

Un trucco occhi magnetico e profondo non si porta solo in inverno: ecco come realizzarlo in estate con pochi prodotti e un segreto!

In estate il must per il trucco occhi è un look semplice, giovane e fresco. Questo non significa però che si debba rinunciare completamente a uno sguardo intenso e affascinante.

Come sappiamo, però, nel corso dell’estate il make up dura di meno a causa del sudore, quindi tende a sciogliersi e a sbavare.

Questo significa che non possiamo utilizzare grandi quantità e numerosi strati di prodotti per ottenere il risultato strutturato e profondo a cui puntiamo in inverno.

Inoltre i colori da utilizzare in estate sono molto diversi da quelli utilizzati solitamente nella stagione fredda. Il motivo è che i colori freddi e scuri tendono ad invecchiare il viso quando la pelle del volto è abbronzata. Per questo motivo è fondamentale usare solo colori caldi come il rame, il marrone caldo, il color pesca, il beige.

Il motivo sta tutto nella variazione di colorazione della pelle, che in virtù dell’abbronzatura assume una colorazione più calda.

Questo significa che in estate è fondamentale scegliere tecniche di applicazioni e colori adeguati alle nuove caratteristiche dell’ambiente e della pelle.

Tuttavia è sempre possibile realizzare un trucco occhi che renda indimenticabile lo sguardo.

Tutti i segreti (e i colori) per realizzare un trucco occhi magnetico anche in estate

Un trucco occhi che catturi l’attenzione di chi ci osserva è il sogno di ogni donna. I make up che raggiungono questo scopo sono realizzati in maniera da puntare sul contrasto di colori chiari e scuri nei punti più interni e più esterni dell’occhio.

Il problema fondamentale che incontriamo nel realizzare questo tipo di trucco in estate è che solitamente utilizziamo grandi quantità di prodotto per ottenere punti di colore molto intenso.

Una scelta del genere in estate implicherebbe un maggiore rischio che il prodotto si sciolga e che il trucco si rovini facilmente.

Per questo motivo è importantissimo creare una base trucco occhi utilizzando il primer. Il primer è in grado di svolgere diverse funzioni estremamente utili in estate.

La prima è che permette alle polveri pigmentate degli ombretti di aderire meglio alla palpebra, quindi fa in modo che il trucco duri più a lungo.

In seconda battuta minimizza e riempie le piccole increspature che si formano sulla palpebra, soprattutto su un volto dalla pelle matura (qui ti spieghiamo cosa significa e da quale momento in poi dobbiamo considerare “matura” la nostra pelle).

Infine è strettamente necessario scegliere i prodotti e gli strumenti giusti per ottenere il risultato desiderato.

Gli ombretti ideali per realizzare un trucco intenso in estate sono molto pigmentati, quindi devono essere di buona qualità. In questo modo si potrà utilizzare una quantità minima di prodotto per riuscire a colorare moltissimo la palpebra.

Il finish ideale è quello matte, per diversi motivi:

la polvere degli ombretti matte è più fine e leggera, quindi aderisce alla pelle meglio e più a lungo

la polvere sottile degli ombretti matte è più facile da sfumare con precisione

gli ombretti matte non mettono in risalto le piccole pieghe e le grinze della palpebra, quindi l’occhio appare più giovane.

Inoltre per l’applicazione iniziale bisognerà utilizzare un pennello piatto e molto piccolo (qui ti illustriamo la differenza tra tutti i principali pennelli utilizzati per il make up).

Il segreto consiste infatti nel prelevare una piccolissima quantità di prodotto e appoggiarla sull’angolo esterno dell’occhio picchiettando senza sfumare.

L’obiettivo è distribuire il colore nella zona in cui vogliamo applicare l’ombra. Questa scelta dipende naturalmente dal tipo di trucco che vogliamo realizzare nonché dalla forma e dalle dimensioni del nostro occhio.

A questo punto si dovrà utilizzare lo stesso pennellino per sfumare esclusivamente i bordi della “macchia” di colore che abbiamo appena realizzato. Per farlo nella maniera corretta, inoltre, sarà necessario utilizzare l’unica tecnica corretta per la realizzazione di una sfumatura impeccabile.

L’importante è non sfumare il colore partendo dal centro della zona su cui abbiamo applicato l’ombretto. Inoltre non si dovranno utilizzare pennelli a penna di grandi dimensioni. Il motivo è che con questo tipo di pennelli si muove troppo prodotto e si ottiene una sfumatura ampia e tutta uguale.

Per creare un trucco occhi magnetico, invece, il segreto è lasciare del colore molto intenso in corrispondenza dell’angolo esterno dell’occhio in maniera da far apparire l’occhio più grande, allungato ed espressivo.

Inoltre la sfumatura non deve raggiungere la parte centrale della palpebra, ma dovrà fermarsi prima. In questo modo l’effetto “drammatico” sarà molto più intenso.

Infine l’applicazione dell’ombretto chiaro dovrà avvenire nello stesso modo. Si dovrà applicare un prodotto molto pigmentato in corrispondenza dell’angolo interno e provvedere a sfumare solo i bordi con un pennello piatto e molto piccolo. L’unica differenza è che per creare il punto luce si potrà utilizzare un ombretto shimmer per moltiplicare la luminosità e aumentare la tridimensionalità dell’occhio.

La raccomandazione semplicissima ma di fondamentale importanza? Bisogna utilizzare un pennello per i colori scuri e un pennello per i colori chiari. Utilizzare lo stesso pennello renderà la sfumatura più confusa e il chiaroscuro meno evidente!