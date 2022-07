La vostra coppia resisterebbe in una relazione a distanza? Scopriamolo

Il test della relazione a distanza può aiutarci a capire se tu ed il tuo partner riuscireste a sostenere questo tipo di relazione. Te la senti di provarlo?

Chi immaginerebbe mai di doversi separare dal proprio compagno?

Le relazioni a distanza sono una realtà per tantissime persone che magari non avevano assolutamente preventivato questa opzione o che, ancora di più, si trovano a doverla affrontare per evitare di ignorare i propri sogni.

Tu ed il tuo partner sareste in grado di reggere la pressione? Scopriamolo con il nostro test di oggi!

Test della relazione a distanza: scegli una risposta e scopri se resisteresti

Hai mai pensato di doverti separare per mesi, anni addirittura, dal tuo compagno?

Se l’idea ti fa venire i brividi, sappi che ci sono coppie che si confrontano tutti i giorni con una relazione a distanza.

Coppie che l’hanno messa in conto, coppie che l’hanno scelta, coppie che si sono trovate a doverla accettare. Insomma, non stiamo dicendo che tu debba per forza immaginarti in una relazione a distanza ma solo che potrebbe capitarti anche quando meno te lo aspetti!

Il test della relazione a distanza, quindi, è qui per aiutarti a capire se riusciresti, insieme al tuo partner, a sopportarla.

Che ne dici: ti va di provarlo insieme a noi?

Per scoprirlo devi rispondere a questa domanda, scegliendo una delle quattro opzioni che ti proponiamo qui sopra.

La domanda è: “Come manterresti viva la passione con il partner in una relazione a distanza?”. Ecco che cosa dice il test della relazione a distanza su voi due!

una chiamata bollente ogni sera : se questa è la tua risposta nel nostro test della relazione a distanza possiamo dirti già da adesso che… potrebbe non durare!

Non prenderla a male: certo, tra di voi c’è evidentemente qualcosa di importante se pensi che vi chiamerete ogni sera per fare un po’ di sesso telefonico.

In realtà, però, la tua scelta ci rivela che sei una persona che ha un bisogno praticamente costante di avere rassicurazioni e prove di fedeltà.

Ecco perché scegli di chiamarlo ogni sera e di far diventare ognuna di queste chiamate il pretesto per fare qualcosa!

Diciamo che, se aveste una relazione a distanza, tu non saresti certamente una fan della situazione. Questo è un modo per “controllare” il tuo partner e per assicurarti che le sue attenzioni, soprattutto quelle erotiche, siano concentrate solo su di te.

I tradimenti, però, spesso non sono solo fisici: se pensi che la soluzione sia darsi da fare ogni sera, probabilmente la vostra relazione a distanza non durerà!

Siete due persone che non hanno reso il sesso il perno fondamentale della vostra relazione e questo è un bene: vicini o lontani che siate, una coppia deve avere anche altri interessi da discutere!

La videochiamata è sicuramente un aiuto importante: potete vedervi e fare uno “spettacolino” per il vostro partner. Praticamente è come avere un proprio abbonamento personale al video hot più eccitante che ci sia!

(E, poi, ti abbiamo anche spiegato qui che può capitare di avere orgasmi senza neanche toccarsi : la distanza non ha proprio speranze con voi!).

Siete due persone che cedono alla passione quando è il momento: supererete la distanza in un attimo!

Scherzi a parte, se il tuo metodo per mantenere viva la passione è quello di non appoggiarti alla tecnologia dobbiamo farti i nostri complimenti. Ci vuole un grande coraggio oltre che una dose di sensualità non indifferente.

Forse dovresti provare anche il nostro test della sensualità, per scoprire quanto lo sei !

In ogni caso sei una persona assolutamente “vecchio stile” che ha una passione smodata per l’idea di una fiamma che arde, anche da lontano.

Sei sicura, però, che il tuo partner la veda alla stessa maniera? Avete poche chance di resistere in un rapporto a distanza… almeno questo è quello che ci dice il test di oggi!

Pensi costantemente al tuo partner e sai che un bel messaggio bollente, in qualsiasi momento della giornata, potrebbe accendere la scintilla.

Evidentemente siete molto legati ed in sintonia e questo è un ottimo segnale. Se siete entrambi concentrati sulla parte erotica della vostra relazione, infatti, riuscirete a mantenere vivo il contatto anche senza bisogno di scrivervi lunghi paragrafi. Insomma, siete “sempre pronti” il che non fa altro che acuire la sofferenza della lontananza!

Evidentemente, però, il vostro metodo è uno di quelli migliori: vi diamo delle ottime chance di resistere!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.