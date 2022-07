Test della Speranza | Sei vista come una persona negativa o positiva?

Il test della speranza serve a determinare se le altre persone ti considerano una persona piacevole o positiva o una persona molto negativa!

Tutti vorremmo essere considerati sempre persone positive, propositive e piacevoli da avere intorno, ma le cose ovviamente non vanno sempre così.

A prescindere dal nostro carattere naturale, le vicende della vita influiscono in maniera molto profonda sul nostro atteggiamento generale, soprattutto in determinati periodi.

Quello che ci capita, e che nella maggior parte dei casi è indipendente dalla nostra volontà, è sempre in grado di influire moltissimo sul modo in cui ci poniamo nei confronti delle persone.

Per questo motivo in determinati momenti della nostra vita siamo sicuramente persone positive, mentre in altri più probabilmente ci trasformiamo in persone più negative (o forse si dovrebbe dire semplicemente realiste).

Coloro che ci circondano però si fanno un’idea precisa di noi e quest’idea dipende da quello che hanno visto e da come si sono sentiti in nostra compagnia nel corso degli anni.

Per determinare quale sensazione trasmetti quando sei in compagnia di altre persone, e quindi come ti vedono gli altri, ti consigliamo di fare questo test!

Test della Speranza

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine e “registrare” la prima cosa che vedi quando la guardi. L’osservazione dovrà durare pochissimi secondi, in maniera che sia l’istinto a scegliere per te.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La Farfalla

La farfalla è uno dei simboli più utilizzati per rappresentare la bellezza e la gioia di vivere. Viene sempre associata a sensazioni positive ed è anche uno degli animali più amati in assoluto. A livello decorativo viene utilizzata spessissimo per decorare gli abiti delle donne e delle bambine.

Per questo insieme di significati e di utilizzi se la prima cosa che hai notato è stata la farfalla significa che sei una persona molto allegra, solare e piena di vita.

Le persone che hanno a che fare con te, nel breve come nel lungo termine, ti considerano una persona profondamente positiva, che è sempre un piacere avere intorno e che ha la rara abilità di tirare su il morale delle persone che ha intorno.

2 – Le Rose

Le rose sono simbolo di bellezza, di amore e di femminilità. Questo fiore è da sempre associato al romanticismo e a all’omaggio che gli uomini fanno di solito alla donna di cui sono innamorati.

Come dice il proverbio, però, non può esserci rosa senza spine. Questo vuol dire che sia in amore, sia in qualsiasi altra situazione, ci sono lati positivi e lati negativi. Non è possibile comprendere profondamente la realtà se non si colgono tutti i diversi aspetti delle cose e delle persone.

Per questi motivi, se hai scelto la rosa significa che sei una persona molto realista, che quindi non è mai esclusivamente positiva o esclusivamente negativa. Ti adegui alle situazioni e cerchi sempre di mantenere il tuo giudizio lucido e oggettivo. Complimenti! È certamente un atteggiamento molto maturo!

3 – Il Teschio

Il teschio è un oggetto, quindi un simbolo profondamente legato alla morte. Questo elemento decorativo viene infatti utilizzato spessissimo nelle chiese, nei cimiteri ma anche su capi di abbigliamento alternativi.

In ogni sua forma il teschio ci spaventa, ci ricorda che la vita è breve e che tutti, in un momento qualsiasi, siamo destinati a morire.

Nell’immagine che abbiamo proposto, in realtà, il teschio non è stato dipinto dall’artista. È l’osservatore a “formarlo” poiché il suo sguardo è in grado di mettere insieme tutti gli altri elementi presenti nell’immagine.

Se, nonostante questo, il teschio è stata la prima cosa che hai notato, significa che sei una persona tendenzialmente pessimista. Probabilmente nella tua vita hai avuto una serie di esperienze negative che ti hanno insegnato che per vivere meglio bisogna sempre prepararsi ad affrontare il peggio.

Anche se non te ne rendi conto, il tuo inconscio ha fatto di questo motto una lezione di vita e si comporta di conseguenza. Tendi sempre a vedere l’aspetto difficile o negativo delle situazioni nonché il lato peggiore delle persone.

Per questo atteggiamento sei spesso considerata una persona negativa da chi ti circonda. Le persone che ti conoscono da tempo, però, sanno che il tuo atteggiamento è soltanto preventivo. Se pensi al peggio è solo per evitare brutte conseguenze e prevenire i danni!