Test: aiuta le tre amiche a risolvere il mistero del conto al ristorante

Le tre amiche sono in difficoltà e soltanto tu potrai aiutarle. Questo test di logica e ragionamento metterà a dura prova la tua pazienza

Tre amiche decidono di andare al ristorante. È un giorno speciale perché oggi è il compleanno di Cinzia ed è una data importante: compie quaranta anni. Lei è la più grande della comitiva, mentre Luisa ha 38 anni e Carla, la più piccola, ne ha soltanto 28. Le tre amiche scelgono il ristorante, prenotano e si presentano in perfetto orario, alle ore 20. Tutto fila liscio come l’olio.

Le tre donne mangiano, spengono le candeline, Cinzia apre i regali e poi arriva il momento di pagare il conto. Il trio paga 30 euro al cameriere per il conto e quest’ultimo ritorna dopo pochi secondi con un resto di 5 euro. Le tre ragazze decidono di lasciare due euro di mancia e di tenere per sé un euro ciascuno. Una volta uscite dal locale, le tre donne decidono di rifare i conti e notano immediatamente qualcosa che non quadra.

Ognuna ha tirato fuori dal portafoglio dieci euro ed ha ricevuto una moneta da un euro indietro. Di conseguenza, hanno speso nove euro ciascuno. Facendo un rapido calcolo, si rendono conto che 9×3 fa 27 ed il cameriere ha ricevuto due euro di mancia. Il totale, quindi, è di 29 euro spesi. Dove è finito l’euro mancante? Calcola con calma la cifra e poi rispondi. Hai soltanto sessanta secondi per fornire la risposta esatta, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Questo test è molto più semplice di quanto tu possa pensare. Per risolvere l’enigma è assolutamente necessario non farsi ingannare dalla moltitudine di dettagli inseriti nel testo, alcuni dei quali presenti soltanto per mandarti fuori pista. Se sei rimasta lucida e hai dato la risposta esatta, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere.

Se, al contrario, hai avuto difficoltà o non hai idea di quale possa essere la risposta, sappi che tra poco potrai leggere la soluzione. Non devi abbatterti, probabilmente sei più abile con altri test diversi da questo. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta solo di un modo divertente e stimolante per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: le tre donne hanno speso 27 euro totali. 25 euro sono andate al ristorante, altri due euro al cameriere come mancia ed il resto è rimasto alle amiche. I due euro di mancia non vanno sommati al conto, bensì sottratti. Quindi, le tre amiche hanno un euro in tasca ed hanno pagato nove euro a testa, mancia compresa.