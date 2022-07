Non passa mai inosservato, ecco il segno zodiacale più popolare di tutti

Brillante, sicuro di se, sempre al massimo del suo splendore, questo segno di Fuoco ama essere ammirato.

Dominato dal fuoco che lo rende passionale e dinamico, pronto ad accettare tante sfide e soprattutto a vincerle, perché non vuole mai essere secondo a nessuno. Il posto che preferisce più al mondo è il podio. Più sono le persone che lo ammirano, lo acclamano e lo apprezzano, meglio è.

Non a caso questo segno spesso è circondato da folle di ammiratori. Sa come distinguersi dalla massa, come lanciare mode, come usare le parole per persuadere i suoi interlocutori e come piacere alla folla. Tutti parlano di lui.

Il segno più popolare dello Zodiaco è il Leone

Chi ha un Leone nella sua vita sa quanto questo sia carismatico, estroverso e soprattutto appariscente, non ci sono aggettivi che lo descrivono meglio. Questo segno è una calamita, un’attrazione alla quale non si riesce a resistere. Essere al centro dell’attenzione è l’obiettivo di ogni sua giornata in questa vita.

Deve il suo essere brillante alla guida del Sole. Proprio come un girasole desidera sentire i raggi caldi del sole su di lui più tempo possibile, un Leone desidera sentire gli occhi addosso tutto il tempo. Farebbe di tutto pur di farsi notare. L’energia del sole ha un grande impatto anche su un altro segno: E’ lui il segno zodiacale più energico di tutti, ha l’energia del sole

Dopo il Leone, tra i segni che amano essere popolari ci sono ARIETE E SAGITTARIO.

L’Ariete è governato da Marte e Plutone, rispettivamente pianeta d’azione e della rinascita. Ama imporsi, dire la sua senza mezzi termini, dominare. Questo segno vuole sentirsi leader. L’Ariete prova a sedurre tutte le persone che incontra, vuole essere magnetico.

Il Sagittario invece è il segno dell’ottimismo. Sempre positivo, gioioso e pronto ad aiutare gli altri. Ciò che lo rende popolare è il suo essere gioviale, le persone che lo circondano lo amano perché infonde buon umore e contagia con la sua energia positiva. Inoltre è un segno che ama le avventure, il contatto con culture nuove, scoprire posti nuovi e collezionare ricordi. La sua casa è un cimelio di oggetti che ricordano i suoi infiniti viaggi, viaggi che non hanno prezzo a livello emotivo.