Si aggirano durante la notte, fino alle prime luci dell’alba quando vanno a dormire: non sono vampiri ma i segni zodiacali più nottambuli dell’oroscopo!

Pensi di esserci anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Parliamo di tutti quei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di non stare a letto di notte.

Club, discoteche, locali ma anche quiete passeggiate nel parco oppure sessioni di lettura intensiva sul proprio divano di notte.

Insomma: se non dormi mai, c’è una buona possibilità che tu sia nella classifica di oggi dell’oroscopo. Ecco chi sono i tuoi altri compagni!

I segni zodiacali più nottambuli dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Non dormono mai e quando lo fanno, lo fanno di giorno.

Di chi parliamo?

Ma dei segni zodiacali più nottambuli di tutto l’oroscopo!

Questo persone sono, generalmente, incapaci di dormire la notte. C’è chi sfrutta questa capacità per darsi da fare con la vita nei club o nelle discoteche e chi fa diventare il suo compagno isterico a forza di tenere la luce accesa per finire un libro.

Insomma: oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni più nottambuli nel tentativo di metterti in guardia. Se qualcuno che conosci è tra le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo di oggi, sappi che dovrai fare veramente molta attenzione quando ci passi la notte insieme!

Gemelli: quinto posto

Per i nati sotto il segno dei Gemelli la notte è veramente un caro rifugio e conforto.

Di notte, infatti, nessuno chiede niente ai Gemelli: finalmente liberi!

Per i Gemelli, infatti, la notte è un momento meraviglioso: possono stare da soli con sé stessi (la compagnia che preferiscono), lasciarsi andare a tutte le loro passioni, fare quello che veramente vogliono senza sentire la pressione degli altri.

Come fanno a dormire, i Gemelli, nel momento migliore (secondo loro) di tutta la giornata?

Capricorno: quarto posto

Dobbiamo dire una cosa dei nati sotto il segno dei Capricorno. Se potessero, non dormirebbero veramente mai!

I Capricorno, infatti, sono persone che credono fermamente che ogni lasciata sia veramente persa.

Ecco perché non amano stare a letto a poltrire… anzi! Farebbero di tutto per stare sempre fuori e, soprattutto, la notte non possono credere di dover cedere al sonno.

Creano, lavorano, si divertono: la notte, per i Capricorno, è fatta per fare di tutto… altro che dormire!

Cancro: terzo posto

Dei Cancro potremmo dire che dormono veramente come dei bambini. Ovviamente intendiamo svegliandosi ogni tre per due, piangendo disperati e andando avanti fino all’alba tra lamentele e preoccupazioni!

I Cancro sono persone che riflettono molto, anche troppo. Durante la notte ogni loro piccola preoccupazione si amplifica e finiscono per immaginare scenari veramente paurosi. Oppure, ecco che ripercorrono tutta la loro vita, inscenano situazioni diverse, prendono a immaginare un mondo che non c’è. Insomma, lo avete capito: i Cancro non dormono. Mai!

Ecco perché, paradossalmente, i Cancro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più dormiglioni di tutto l’oroscopo: devono recuperare, durante il giorno, quello che perdono di notte!

Ariete: secondo posto

C’è un momento migliore della notte per mettere in atto i propri piani diabolici o i propri schemi accuratamente studiati?

Ovviamente no! Se lo chiedete ai nati sotto il segno dell’Ariete, poi, avrete una risposta più che positiva ed affermativa!

Per gli Ariete, infatti, la notte è quel momento dove tutto (ma veramente tutto) può succedere. Da un messaggio mandato alle quattro del mattino ad una serata in discoteca, passando per una notte intorno al falò oppure a delle rivelazioni a cui si giunge dopo una nottata in bianco in casa, gli Ariete sono in grado di sfruttare veramente al meglio le ore notturne.

Fate sempre attenzione con gli Ariete: mentre voi dormite, loro stanno andando a duemila all’ora, molto più in avanti di voi. Quando vi sveglierete, loro avranno già un vantaggio incredibile!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più nottambuli dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Scorpione.

Ci siete proprio voi in cima alla classifica dei segni zodiacali più nottambuli di tutto l’oroscopo! Questa, di certo, non sarà una sorpresa per voi… vero?

Gli Scorpione, infatti, sono persone che non riescono veramente mai a dormire di notte. Tormentati da pensieri, preoccupati da scadenze in arrivo, dilaniati dalle responsabilità, i nati sotto il segno dello Scorpione passano praticamente quasi ogni notte in bianco.

Ma come fanno ad essere sempre così precisi, arguti e puntuali su tutto il resto? Beh, diciamo che sicuramente il fatto che siano anche nella classifica dei segni zodiacali che sono sempre sul punto di scoppiare un poco li aiuta!

Gli Scorpione sono praticamente degli Hulk: sempre sul punto di esplodere sotto il peso delle pressioni (e delle notti in bianco) che si autoinfliggono, sanno che è proprio questa condizione a tirare fuori il meglio di loro.

Ehi, cari Scorpione: che ne pensate di provare a rilassarvi… una volta ogni tanto?