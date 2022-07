Tra Paola Di Benedetto e Rkomi spunta lui? Web in delirio per il presunto triangolo

By

Spunta l’indiscrezione che manda in tilt il web, tra Paola Di Benedetto e Rkomi la love story potrebbe essere finita, di mezzo ci sarebbe proprio lui.

L’estate 2022 è stata scuramente ricca di gossip e cronache rosa. Tra grandi separazioni e ritorni di fiamma, fanno discutere anche le nuove love story, nate tra una canzone e l’altra. Paola Di Benedetto sembra proprio avere un debole per i cantanti, come dimostrato dall’ultimo flirt (quasi) ufficiale con Rkomi.

L’artista concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo e nuovo giudice di X-Factor continua a lanciare successi e ha partecipare ai vari tour estivi nazionali. E probabilmente proprio in uno di questi è entrato in contatto con la bella Paola, ex Miss e vincitrice di un GF Vip. Nella vita dell’influencer la musica è collegata alla professione: già da due anni infatti, è una speaker radiofonica. Nel suo passato già una storia importante con Federico Rossi, del duo Benji&Fede.

Ma se da parte loro nulla di ufficiale, è bastata qualche paparazzata in atteggiamenti affettuosi a confermare che tra Rkomi e la Di Benedetto ci fosse del tenero. Ci si sono messi poi anche Chiara Ferragni e Fedez, che in un loro post hanno condiviso una foto insieme alla “coppia dell’estate”. Il tutto però sarebbe già finito in un nulla di fatto, mentre spunta un altro nome molto noto.

Blanco tra Rkomi e Di Benedetto? L’indiscrezione è virale

Sembra proprio però che la storia tra il cantante di Sanremo e la bella modella sia stata solamente un fuoco di paglia. Le lingue biforcute spifferano che lui potrebbe aver chiuso la storia semplicemente con un messaggino, preferendo dedicarsi a qualche altra “bionda” interessante. Ma se dunque questa volta Paola non è riuscita a fare breccia nel cuore dell’artista, potrebbe invece aver acceso l’interesse di qualcun altro.

É stato Dagospia, come spesso accade, a sganciare la bomba secondo cui “Blanco avrebbe messo gli occhi sulla ragazza, anche se fidanzato da poco dopo aver lasciato la fidanzata storica“. Insomma, rimaniamo ancora una volta nell’ambito della musica! Questa volta il vincitore del Festival di Sanremo potrebbe dunque essere rimasto colpito dall’ex gieffina e influencer di stile, probabilmente durante qualche incontro professionale.

Lui, nel frattempo, si è fidanzato con la ballerina Martina Valdes, a cui continua a dedicare messaggi e slanci romantici durante i suoi live show. Per il momento dunque, rimangono solo indiscrezioni e nessuno dei due si è espresso sui rumors. Ci attendono altre novità scoppiettanti in questa bollente estate?