“L’ho delusa”: Elodie, a cuore aperto, lo ammette per la prima volta

Elodie dichiara per la prima volta la verità sul rapporto con una persona importante della sua vita, le sue parole in una recente intervista.

Si continua a parlare di lei perché sicuramente Elodie sta vivendo un periodo d’oro. L’ex allieva di Amici continua a collezionare una valanga di successi e lanciando hit che saltano da una radio all’altra. Ora, ad esempio, è il turno di Tribale, che sta facendo ballare l’Italia intera anche grazie al dance video pubblicato qualche giorno fa sul canale Youtube della cantante.

Lei ha uno stile unico e inconfondibile, che la rendono una reginetta del pop e un’icona di moda. In quest’estate continua ad ammaliare i fan con le sue lunghissime treccine nere e con i suoi outfit studiatissimi e di tendenza. Naturalmente, però, come per ogni star che si rispetti, anche per lei si accende tantissima curiosità su ciò che riguarda la sua vita privata. L’artista italofrancese di Roma continua a far sognare con la sua ex love story.

Coppia amatissima, Elodie e Marracash hanno condiviso un percorso sentimentale che, ad un certo punto della loro vita, li ha divisi. Soltanto qualche giorno fa però, ha sollevato un gran polverone una frase sfuggita all’ex allieva di Amici. La Di Patrizi si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti.

Le dichiarazioni su Emma Marrone dopo quelle su Marracash

Elodie, in genere molto riservata sul suo privato, in questi giorni si è concessa generosamente a delle dichiarazioni importanti. Durante un’intervista con Peter Gomez, la cantante ha parlato del suo ex Marracash con gli occhi che brillavano, tanto che per il giornalista è stato impossibile non farlo notare. “Sono innamoratissima…Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza“, aveva detto col cuore in mano.

Ma non solo, perché si é riaperta anche una vecchia ferita che riguarda l’amicizia. Un feeling speciale dal punto di vista professionale e umano ha sempre unito Elodie con Emma Marrone. Le due infatti, pur avendo partecipato ad edizioni diverse di Amici, si sono incontrate quando Emma le faceva da coach, indirizzandola a tirare fuori il suo talento con coraggio e grinta. Ma in che rapporti sono oggi le due cantanti? La domanda di Peter Gomez a La Confessione è andata dritta al punto.

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma sicuramente l’ho delusa“, ha raccontato la Di Patrizi. “Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’…io semplicemente volevo lavorare da sola…Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare, molto diverso da quello che lei aveva in mente”, ha proseguito poi. Insomma, nessun astio tra le due artiste che, stando alle parole di Elodie, ancora si raccontano e si aggiornano sulle novità quando capita di incontrarsi.