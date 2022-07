Il tessuto che ci accompagna ogni estate è il lino. Ecco i completi più cool

Amato ed odiato, il lino è l’indiscusso protagonista delle nostre vacanze al mare – e son solo negli abiti, nei pantaloni e nei top ma anche per quanto riguarda lenzuola ed altri tessuti per la casa. Scopriamo cosa comprare con i saldi.

Mentre il sole scalda più che mai e l’istinto comune è quello di spogliarsi il più possibile, c’è una soluzione che riscontrava successo già attorno al 3300 a. C. al tempo degli antichi egizi e poco prima dell’unificazione delle due parti del Paese (Alto e Basso Egitto).

Si tratta del lino che, con queste temperature tropicali, può essere la nostra ancora di salvezza “stilosa” per tutta l’estate. Ecco su cosa puntare…

I completi in lino più irresistibili di stagione sono comodi e colorati

Realizzati da OVS i bermuda bianchi in lino e viscosa (25,00 euro già scontati del 17%) sono uno di quei capi passe-partout che si possono portare con una blusa lilla, un top caramello o una canotta blu – solo per citarne alcuni – sempre nello stesso tessuto fresco e stropicciato.

Da Instagram, ma anche da altri social, vediamo outfit monocromatici che sprigionano energia e giovinezza. Se si scelgono tonalità forti ed intense però assolutamente evitare quelle fluo che con questo particolare tessuto hanno poco a che fare e per scongiurare l’effetto evidenziatore.

Il crop top aderente in lino con incrocio sul davanti e chiusura sulla schiena con quattro bottoncini rivestiti è proprio quello di cui stiamo parlando. Realizzato da Asos Design ed in vendita sul sito a 39,99 euro, ha il pantalone leggermente a zampa in coordinato, leggero e nello stesso colore salmone. Sì deciso a sandali nude od al vecchio stile Capri di tacco e borsa bianchi in pelle liscia.

Camicia a maniche lunghe e pantaloni in lino effetto lavato con coulisse in vita ed elastico rivestito (29,99 euro) beige morbidi invece per il pigiama – decisamente passabile per una tuta da giorno – di H&M. Con le nostre amate sneakers in versione estiva ed un marsupio da portare a spalla (andavano di gran moda nel 2021 ma sono ancora molto validi in outfit casual) il look sarà, nell’insieme, perfetto.

Con questo genere di forme, e con il lino, andrà più che bene il match con materiali altrettanto naturali come il vimini, la paglia e la pelle poco trattata, meglio poi se si tratti di borse a secchiello. Avere coerenza nell’outfit, come nella vita, dice molto di noi ed è un segno dell’attenzione che abbiamo per le cose che indossiamo, che mostriamo, che viviamo.

Silvia Zanchi