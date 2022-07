I cibi migliori da usare per divertirvi sotto le lenzuola: sai quali sono?

Sei sicura di sapere quale sia il cibo migliore da usare in intimità? Tra il caldo e le lenzuola che si sporcano, ecco i suggerimenti che non puoi assolutamente ignorare!

Basterà nominare Nove settimane e mezzo per farvi capire di che cosa vogliamo parlare oggi.

Ah, no? Invece che film guardate generalmente più TikTok o stories di Instagram?

Va bene, nessun problema. Oggi abbiamo qualche suggerimento da proporti per quanto riguarda l’argomento cibo a letto. No, non intendiamo per fare colazione!

Cibo migliore da usare in intimità: ecco quali sono quelli migliori e perché

Anche se non sei una cinefila accanita, potrebbe esserti capitato di vedere (in qualche serie TV, ad esempio) delle scene bollenti che prevedevano l’utilizzo del cibo.

Fragole, panna, bottiglie di champagne e chi più ne ha più ne metta: sembra che, nella finzione, quasi tutto possa essere usato per stimolare la fantasia e l’erotismo!

La realtà, lo sappiamo bene, è decisamente diversa da quello che vediamo attraverso lo schermo. Questo non vuol dire, però, che tu non debba sapere quale sia il cibo migliore da usare in intimità, non trovi?

Qui sotto trovi una lista di cibi da usare sul corpo del partner (e viceversa): ti spieghiamo perché te li proponiamo ed anche perché crediamo che siano i migliori!

Pronti a giocare?

Il primo cibo da usare in intimità? Il ghiaccio, che domande!

Il motivo per cui il ghiaccio ci piace così tanto in intimità te lo abbiamo spiegato qui: ci sono anche tutti i modi in cui potete usarlo insieme e combattere l’afa!

Va bene, va bene: lo sappiamo che il ghiaccio non è cibo!

Quantomeno, però, è dissetante, non macchia, non sporca e può aiutarvi a passare un’estate di passione!

Di certo usare il ghiaccio è abbastanza comodo e facile: si scioglie velocemente e quindi non c’è rischio che possiate usarne talmente tanto da far marcire un divano od un materasso!

E poi ci sono tantissime persone a cui piace sgranocchiarlo e che in estate lo fanno diventare una vera e propria componente dei loro pasti. Di cosa parliamo? Ma dei ghiaccioli! Scegliete il gusto che vi piace di più (fragola, menta oppure al limone) e sbizzarritevi. Perché non provarlo?

Champagne, vino e affini

Per chi non è astemio, c’è sempre l’opzione di usare alcolici e superalcolici per rendere la serata veramente molto piccante.

Certo, non è male aprire una bottiglia di champagne fredda e versarsela addosso: l’effetto visivo (a meno che non facciate disastri, cosa che potrebbe assolutamente accadere) è sicuramente favoloso e l’idea di far bere il partner direttamente dal vostro corpo è intrigante!

Vi consigliamo, se proprio volete usare questi alcolici, di aprirli sempre e solo su superfici facili da pulire.

Fatelo nella vasca o su un pavimento che potete sciacquare con facilità!

Insieme al ghiaccio champagne e vino non sono assolutamente paragonabili ad un cibo ma possono decisamente rendere i vostri giochi sotto le lenzuola molto interessanti.

Un’ultima raccomandazione: usate l’alcol solo se siete sicuri di non dover guidare o di non dover fare niente di importante dopo!

(L’odore potrebbe non andarsene via facilmente e non vorrete di certo fare la figura degli ubriaconi!).

Potete usare gli alcolici per tantissimi giochi (ovviamente in forme ridotte, senza bere una bottiglia intera). Pensate solo al fatto che potete versarne un poco nell’ombelico, nell’incavo delle spalle, tra le cosce chiuse… insomma, il divertimento è assicurato!

Gelato, cioccolato e creme

Arriviamo, infine, ai cibi più comuni che si possono usare sotto le lenzuola: gelati, cioccolato caldo, creme e affini. (Dalla maionese al miele, ognuno ha i suoi gusti!).

Invece di complicarsi la vita con i cibi afrodisiaci (di cui ti abbiamo già parlato qui) tutti questi elementi sono particolarmente comodi da usare sul partner.

Si spalmano con facilità (sono fatti appositamente) sono gustosi e particolarmente divertenti da usare.

Lati positivi: potete mangiare quello che vi piace e creare sul corpo del partner un vero e proprio sentiero che rimarrà fermo, pronto per essere leccato via.

Lati negativi: potreste sporcare orribilmente lenzuola, completi di lingerie costosissimi oppure vestiti a cui tenete particolarmente.

La soluzione è semplice: usate questi cibi solo su superfici piane, che non abbiano tessuti a contatto.

La cucina, per l’appunto, sembra essere il luogo migliore per darsi da fare: generalmente si sporca tutte le sere e poco importa se rimane qualche alone o macchia sul pavimento!