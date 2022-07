Cosa accadrebbe al Bonus 200 euro se dovesse cadere il Governo?

Cosa accadrà al Bonus 200 euro se il Governo Draghi dovesse cadere? Resterà comunque lo stesso? Cambierà qualcosa? Ecco tutta la verità.

Ormai la crisi di governo è in atto e Draghi potrebbe dimettersi tra pochissimo. La situazione è resa ancora più grave per il fatto che, sotto il Governo Draghi, era partita una vera e propria macchina che erogava Bonus e provvedimenti.

Tutte le agevolazioni erano destinate a persone meno abbienti, con ISEE basso, oppure comunque colpite in qualche modo dall’attuale crisi economica, dall’inflazione e dai vari rincari.

In effetti, gli aumenti dei prezzi della benzina, delle materie prime (prima tra tutte il grano), dell’energia, hanno messo letteralmente in ginocchio tantissime famiglie italiane.

I prezzi sono arrivati alle stelle e questo si traduce in un’impossibilità di alcune persone di far fronte a tutte le spese, soprattutto considerando la situazione finanziaria generata della crisi post – pandemia, che la guerra in Ucraina non ha fatto altro che far peggiorare.

Detto ciò, cosa accadrà al Bonus 200 euro se cadrà il Governo Draghi? Potranno comunque usufruirne i cittadini? E, se sì, tutti, oppure ci saranno limitazioni ulteriori?

Ecco cosa accadrebbe al Bonus 200 euro se il Governo dovesse cadere

Innanzitutto il Bonus 200 euro è stato introdotto grazie al – tanto discusso – Dl Aiuti. Trattasi in sostanza di un’agevolazione – anche se in questo caso la potremmo in questo caso definire un aumento di stipendio in alcuni casi – erogata ad alcune categorie di persone.

Tra queste vi sono i lavoratori dipendenti, domestici, stagionali, i disoccupati, i pensionati ed i beneficiari del reddito di cittadinanza. Ma non solo, perché la conditio sine qua non è il reddito, che dovrebbe ammontare a meno di 35mila euro annui.

Ovviamente, come abbiamo anticipato, questa misura è stata introdotta per far fronte al caro prezzi. Per introdurla, il Governo aveva stanziato ben 6 miliardi di euro.

Detto ciò, cosa accadrà al Bonus 200 euro se cadrà il Governo Draghi? Verrà annullato? Verrà limitato?

In realtà no. A prescindere dalla crisi di governo, questa agevolazione resterà in vigore, a differenza di altre, come il taglio del cuneo fiscale.

Questo accadrà semplicemente perché il Bonus è stato già ratificato ed approvato con il dl Aiuti, quindi dovrà solo trovare la sua conclusione ed essere messo in atto in sostanza.

Dobbiamo considerare anche che questo in realtà per alcune categorie è già successo. Un esempio? I pensionati, che lo hanno ricevuto con il cedolino di luglio, oppure alcuni lavoratori dipendenti che hanno già ricevuto lo stipendio di luglio (fermo restando che a molti arriva alla fine del mese, quindi manca ancora qualche giorno).

E ancora, anche i beneficiari del reddito di cittadinanza ed i lavoratori domestici verosimilmente lo avranno già ricevuto questo mese.

Diverso è il discorso per i titolari di Naspi, i disoccupati ed i beneficiari dell’ex indennità Covid: tutti loro riceveranno l’agevolazione ad ottobre.

L’unica incertezza ad oggi riguarda i lavoratori autonomi e professionisti. Di sicuro loro lo riceveranno, questo è certo, ma non si sa né quale somma percepiranno precisamente né quando lo riceveranno.

Invece, i lavoratori autonomi con Partita Iva ed i professionisti restano in attesa del decreto attuativo dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, che doveva essere varato entro il 17 giugno, ma è in ritardo.

In ogni caso, per loro è già stato stanziato un fondo da 500 milioni di euro ed a prescindere dalla crisi di governo, anche loro riceveranno di sicuro il Bonus 200 euro.

L’unica cosa che potrebbe cambiare? La mancata estensione dell’agevolazione. Nel senso che il Governo Draghi aveva pensato di erogare la somma anche ad agosto e settembre, ma questa opzione potrebbe cadere nel dimenticatoio.

A proposito della situazione dei lavoratori in Italia, ecco il rapporto Inps, che mostra una situazione drammatica.

In ogni caso, adesso sappiamo che al Bonus 200 euro non accadrà (quasi) nulla, a prescindere dalla situazione del Governo.