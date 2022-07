Tutti detestano questo segno, ecco chi è e perché è difficile amarlo

Gli astri ci rivelano quale segno colleziona meno elogi. Molti lo trovano irritante e spesso gode di una cattiva reputazione.

Quando gli chiedono di che segno è nota una smorfia sul viso del suo interlocutore. Chi crede o si intende di astrologia sa che si tratta del segno che vanta la peggiore reputazione di tutto lo zodiaco. Ma perché i suoi difetti si notano più dei suoi pregi tanto da fargli aggiudicare questo primato?

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce tratti caratteriali distintivi, qualità e difetti annessi. Ogni segno ha un tratto dominante, quel tratto al quale si pensa non appena si pronuncia il segno di appartenenza. A tal proposito ecco cosa ti rende unica in base al tuo segno zodiacale. Il tratto distintivo del segno di oggi? Per molti è un segno manipolatore e infedele. Una reputazione particolarmente cattiva.

E’ lo Scorpione il segno più irritante dello zodiaco

Non possiamo riscuotere simpatia in tutti. Ognuno di noi a qualcuno piace e a qualcun altro no. Certo è che in astrologia certi segni attirano più simpatie di altri e tra questi non si trova certo lo Scorpione. Questo segno deve la sua cattiva reputazione ad una sua caratteristica peculiare: il suo essere introverso. Essendo un segno che esce poco allo scoperto spesso incute sospetti e viene giudicato falso.

Lo Scorpione è un segno d’acqua e come tale fa fatica a tenere a bada la su lingua. Dice sempre a gran voce quello che pensa anche se quello che ha da dire non farà piacere a chi ascolterà. La sua impulsività è il risultato dell’influenza di Marte, il pianeta del dinamismo e dell’azione e Plutone, il pianeta simbolo di una rinascita, una fine che porta ad una rigenerazione. La tendenza distruttiva dello Scorpione infatti ha lo scopo di apportare un nuovo inizio e un miglioramento.

Non tutti i nativi dello Scorpione sono uguali certo, oltre alle caratteristiche del segno anche le sue esperienze di vita definiscono la sua personalità da adulto ma in linea generale è tipico di questo segno non amare sentirsi ferito ed è in questo caso che manifesta il suo lato peggiore, vendicativo e velenoso.

Questi sono i motivi per i quali lo Scorpione è un segno temuto ma non è l’unico. Un secondo segno gode della stessa reputazione di segno infido ed è il Gemelli. I nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno sarebbero caratterizzati da un forte dualismo. Una doppia faccia che li porta ad essere giudicati come cattivi, falsi e manipolatrici.

Questo dualismo del Gemelli lo porta ad adattarsi alle persone che ha davanti, come un camaleonte, questo atteggiamento non ispira fiducia, anzi lo fa apparire ipocrita.

Non si può negare che il Gemelli è un segno che sa usare bene le parole e sa essere un grande persuasore, se c’è un segno che è in grado di convincere qualcuno a fare qualcosa questo è il Gemelli. Trattandosi di un segno d’aria, l’elemento che favorisce la comunicazione, dominato dal pianeta di Mercurio, simbolo di scambio, reciprocità e uso del linguaggio come potrebbe non possedere la dote della fluidità verbale? Un asso nella manica che all’occasione questo segno usa per “manipolare” chi desidera che faccia ciò che lui desidera o che si convinca del fatto che sia lui ad avere ragione.

Ai Gemelli infine è sensibile ad elogi e complimenti per questo vanta di essere anche tra i segni meno fedeli in coppia.