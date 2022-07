La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha stupito tutti, ma il dispiacere più grande per l’improvvisa rottura l’ha avuto la suocera di Michelle. Ecco cosa ha detto.

La madre di Tomaso Trussardi, Maria Luisa Gavazzeni, ha rivelato (implicitamente) quelli che apparentemente sembrano essere stati i motivi alla base della separazione tra suo figlio e Michelle Hunziker. Contrariamente a quanto si può pensare, la Gavazzeni ha speso bellissime parole sulla ex nuora e ci è rimasta molto male quando è venuta a sapere della rottura tra la nota conduttrice e suo figlio, erede della casa di moda Trussardi. Ecco cosa ha detto nello specifico.

Una separazione che ha colto tutti alla sprovvista quella tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due, infatti, sino sempre apparsi molto uniti e innamorati e nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro ai sorrisi e alle foto insieme si celasse una crisi profonda. A parlare di questa incredibile rottura è stata la mamma di Trussardi, Maria Luisa, che ha solo ricordi positivi della conduttrice.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, parla la mamma di Tomaso: “Andavo d’accordo con Michelle”

La signora Gavazzeni ha un bel ricordo della ex nuora Michelle Hunziker (che ha recentemente fatto una dichiarazione inaspettata) e ha voluto dire la sua sulla recente separazione tra il figlio e la conduttrice.

“Andavo d’accordo con Michelle. Mi è spiaciuto per la loro separazione, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle (oggi impegnata in una relazione con Giovanni Angiolini) è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità. Anche a casa era molto carina, prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “Mamma la sposo, è una brava persona””. Un racconto che ci svela il vero volto di Michelle, lontano dalle luci dei riflettori.

La signora ha poi dichiarato di sentirsi ancora con regolarità con Michelle, a cui è molto affezionata. E ha aggiunto che Tomaso e Michelle si sono conosciuti grazie a Feltri: “Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: “Che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti!”. Insomma, leggendo tra le righe pare che il motivo della separazione tra i due sia stato semplicemente il progressivo sfumare dell’amore che li univa. Ma forse l’amore non è mai andato via: si è solo trasformato.