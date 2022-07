Oltre la coppia ci sono altri 3 volti nascosti in questa immagine, li vedi?

Il test immagine di oggi è una sfida visiva. Osserva l’immagine, ci sono tre volti nascosti in questa immagine e nessuno li vede.

Hai solo 10 secondi per trovare tutti i volti nascosti in questa immagine e dimostrare che sei un acuto osservatore. Ce la farai a trovarli tutti? Questa sfida ti farà intrecciare gli occhi.

Questo test sta spopolando sul web dove moltissimi utenti si stanno dilettando nella ricerca dei volti nascosti. Prova anche tu a trovare i volti nascosti in tempo da record. Questo test oltre a divertirti ed intrattenerti ti aiuterà ad affinare la tua vista. Se vuoi mantenere il tuo cervello allenato dovresti metterlo alla prova con sfide come queste ogni giorno. Ecco un altro test che potrebbe piacerti: Se riesci a vedere la donna in questo quadro, ti sveliamo chi sei

Trova i tre volti nascosti e vinci la sfida

Come potete notare osservando l’immagine, una coppia ha deciso di optare per una gita in barca. Stanno osservando il bellissimo paesaggio che costeggia le rive del fiume e sono convinti di essere da soli, immersi in questo paesaggio tranquillo ma si sbagliano, altre tre coppie di occhi li osservano ma è difficile vederli poiché sono ben mimetizzati.

Dopo aver osservato l’immagine per 10 secondi, sei riuscito a trovare i volti nascosti? Se li hai trovati, complimenti, hai una vista allenata. Nel caso in cui tu non sia riuscito a vederli dovresti allenarti ancora con test come questi.

Soluzione del test

A questo punto siamo certi che vorrai sapere dove si erano nascosti questi volti.

Cliccando sulla pagina successiva troverai l’ l’immagine della soluzione del test