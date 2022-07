Le tendenze estive inaspettate che rendono la nostra manicure originale

L’estate è la stagione dei colori accesi, ma questa in particolare è quella degli eccessi, anche per la manicure: ecco quindi le tendenze estive che potranno rendere le tue unghie estremamente originali.

L’estate è la stagione del colore e questo vale davvero per tutto: per gli outfit, per il make up, ma anche per le unghie.

Quando parliamo di manicure estiva c’è un solo imperativo: osare. Sì alla sperimentazione, ai tocchi di nuance eccessive e psichedeliche. Sì anche ai brillantini, agli strass, al multicoulour.

Possiamo prendere le regole che conosciamo sulla manicure e sovvertirle a nostro piacimento. Un esempio? La french manicure. Ci avevano sempre detto che per essere elegante al 100% – e comunque per definizione era così – dovesse essere bianca.

Ma da quando è arrivata la bella stagione vediamo in giro unghie nude con la “punta” coloratissima, segno che ormai questa tendenza come la conoscevamo non esiste più ed il total white ha lasciato spazio a tutti i colori dell’arcobaleno.

Certo, adesso le nostre unghie sono diventate sostanzialmente parte integrante del nostro look: non sono più viste come extra, ma possono donare un tocco di luce dove non c’è.

Per non parlare della nail art che sta invadendo copertine, social, strade di tutto il mondo.

Che sia quella anni ’90, fatta di ghirigori, disegni e design, oppure quella più “contemporanea”, fatta di tutte le forme esistenti, oppure ancora quella ad effetto Tie Dye, che richiama il look hippie anni ’60, ormai arte e manicure si sono fuse per un mix & match incredibile, sofisticato, originale all’ennesima potenza.

Detto ciò, i trend di stagione sono davvero tantissimi. A partire dalle microdecorazioni stagionali, in cui fiori e frutta di stagione diventano protagonisti indiscussi della nostra manicure, pe arrivare al nero su bianco, decisamente chic e meno basic e più creativo di quanto si creda, passando per lo smalto metallizzato da mixare con decorazioni tridimensionali, per un effetto quasi rototico.

Ma siamo sicure che siano solo queste i trend di stagione? Ovviamente no, quindi ecco altre tendenze estive inaspettate, ma molto fantasiose da scegliere per arricchire le nostre unghie.

Le tendenze estive inaspettate per le nostre unghie

Le tendenze estiva in fatto di unghie hanno tutte un minimo comune denominatore: sono inaspettate, briose, riescono a sorprenderci sempre.

Ad esempio, in questa stagione sì ai tocchi di colore, anche dopo gli anta. Non ci credi? Corri sul profilo Instagram di Paloma Faith e vedi la sua manicure coloratissima.

Come ottenere il suo stesso effetto? Applicando uno smalto nude come base e ricoprendolo di tocchi di colore pastello, come il celeste, l’arancione, il rosa. Il risultato sarà a dir poco singolare.

Un altro trend estivo – che rientra tra quelli inaspettati, ma non troppo – è la manicure di coppia.

L’abbiamo vista sulle mani di Megan Fox e Machine Gun Kelly, oggi innamoratissimi come non mai e sembra aver sostituito l’ormai obsoleto tatuaggio di coppia che un tempo tutte le coppie facevano per sugellare il loro sentimento.

Oggi per dirsi “ti amerò per sempre” non è necessario puntare sull’inchiostro indelebile dei tatoo: basta armarsi di smalto.

Ovviamente a quel punto scegliete voi su quale colore puntare: il ventaglio di trend da cui attingere è davvero vasto, quindi sarebbe bene optare per colori, fantasie e colorazioni che possano far sentire entrambi a proprio agio.

Ma c’è di più, perché la manicure di coppia può riguardare anche mamma e figlia ed in questo caso diventa quasi un confronto tra generazioni diverse, che possono comunque lasciarsi andare alle stesse tendenze ed essere glamour allo stesso modo. E tra l’altro insieme.