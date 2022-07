Rossetto matte a prova di bacio anche in estate: ecco come applicarlo

Il rossetto matte in estate è in o out? Assolutamente in, a patto di conoscere i piccoli segreti per un trucco labbra da professionista.

Nella maggior parte dei casi i rossetti più gettonati nel corso dell’estate sono lucidi e cremosi. Risultano perfetti per creare look freschi e giovanili. I rossetti matte però non sono banditi. Al contrario, risultano molto comodi in estate perché durano molto più a lungo dei rossetti cremosi senza bisogno di ritocchi continui!

Si adattano anche molto meglio a look più adulti e raffinati, molto più in linea con l’immagine e con la personalità delle donne dai 40 in su.

I rossetti matte in estate però rischiano di seccare la mucosa delle labbra e di far apparire la bocca segnata e grinzosa. Si tratta di un effetto molto comune con questo tipo di rossetti che, però, in inverno notiamo molto poco.

In inverno infatti l’evaporazione dell’acqua dalla pelle non è continua e costante come avviene in estate attraverso il sudore. Questo significa che in inverno è più facile mantenere le labbra idratate anche applicando un rossetto dal finish matte.

Questo però non significa che non si possa utilizzare un rossetto matte anche in estate con un risultato perfetto!

Tutti gli step per applicare il rossetto matte anche in estate

La parola d’ordine, quando si parla di rossetti matte e di labbra in estate è sempre idratazione. Dal momento che il rossetto dal finish matte secca ed evidenzia le spaccature delle labbra è fondamentale minimizzarle!

Per farlo possiamo mettere in pratica una serie di piccolissimi accorgimenti.

1 – Esfoliare le labbra

L’esfoliazione delle labbra andrebbe eseguita almeno una volta la settimana, ma anche più di frequente in estate. Questa operazione consente di eliminare le cellule superficiali della pelle delle labbra, quindi di far emergere quelle più giovani e più sane degli strati di pelle sottostanti.

Il prodotto ideale per lo scrub delle labbra non è chimico: gli scrub chimici tendono infatti a essere troppo aggressivi per la delicatissima pelle della bocca. Soprattutto gli agenti schiumogeni normalmente contenuti in questi prodotti potrebbero seccare eccessivamente la mucosa.

2 – Utilizzare l’acido ialuronico

Il siero all’acido ialuronico è un alleato preziosissimo per tutte le donne over 35, soprattutto nel corso dell’estate e dell’inverno. Se applicato sulla pelle, infatti, questo prodotto consente all’epidermide di assorbire molta più acqua di quanta riuscirebbe ad assorbirne normalmente.

In pratica le molecole dell’acido ialuronico sono in grado di legare a sé molte più molecole d’acqua di quante riuscirebbero a legare le cellule della pelle.

Si tratta purtroppo di un effetto temporaneo, quindi l’applicazione va ripetuta ogni giorno e soprattutto pochissimi minuti prima dell’applicazione del make up. Questa regola aurea vale soprattutto per un trucco labbra eseguito con un rossetto dal finish matte.

Dopo aver applicato e massaggiato il siero all’acido ialuronico sulle labbra bisognerà applicare una generosa dose di crema idratante.

3 – Sigillare con il balsamo labbra o con il primer

Dopo aver applicato la crema sarà necessario “tenere all’interno” tutti i suoi nutrienti e i suoi principi attivi, al fine di prolungare il suo effetto e renderlo ancora più efficace. Per farlo il consiglio è di applicare un sottile strato di balsamo labbra, ma solo quando la crema idratante sarà stata perfettamente assorbita dalla pelle.

Un’ottima alternativa al balsamo labbra è il primer. Questo prodotto infatti crea una pellicola siliconica sulla superficie della pelle. In virtù delle sue proprietà, un sottilissimo strato di primer è perfettamente in grado di mantenere l’idratazione all’interno delle labbra e allo stesso tempo rendere il trucco più duraturo.

4 – Applicare il rossetto matte

Preparata una base perfetta, è il momento di applicare il rossetto matte. Dal momento che questo rossetto tende a durare a lungo e ad essere poco scorrevole all’applicazione il consiglio è di procedere con molta calma mentre lo si applica.

La tecnica migliore consiste nell’applicare il rossetto e poi perfezionare i bordi con una matita labbra dello stesso identico colore. Se non si dispone di una matita identica al rossetto si possono eseguire i passaggi in ordine inverso: prima si definisce la forma delle labbra con la matita e poi si utilizza il rossetto per riempirli coprendo anche la linea di matita.