Grazie a questi trucchi, la tua insalata estiva risulterà più buona che mai!

Scopri come ottenere un’ottima insalata estiva grazie a pochi e semplici trucchi che ti cambieranno la vita.

L’estate, si sa, è periodo di insalate. Che si tratti di contorni colorati o di piatti unici nei quali inserire quanti più ingredienti possibili, una buona insalata è infatti sempre ben vista. Dopotutto si tratta di una scelta che consente di non dover passare troppo tempo in cucina, di avere qualcosa di pronto ad attenderci quando siamo via tutto il giorno e di fresco e adatto alle giornate più torride.

Ciò che non tutti sanno dell’insalata, però, è che questa andrebbe trattata con il rispetto che si da solitamente a qualsiasi altra pietanza. Il fatto che si tratti di una ricetta veloce non significa, infatti, che non la si debba curare sotto tutti i punti di vista. Solo seguendo una ricetta pensata si potrà godere infatti di un piatto davvero buono e che non sia un semplice riempitivo. Scopriamo quindi quali sono i trucchi per ottenere un’insalata perfetta. Quella che tutti ameranno e che ti porterà a riconsiderare per sempre la parola “insalata”.

I trucchi da mettere a punto per un’insalata perfetta

Poter contare su un’insalata che sia perfetta e quindi in grado di conquistare tutti non è sempre facile ma neppure difficile. Basta infatti mettere a punto alcune piccole astuzie per ottenere un piatto che oltre ad essere pronto in poco tempo ti consentirà di godere di qualcosa di buono.

La scelta ideale per faticare poco, per non dover accendere forno o fornelli e per portare comunque qualcosa di veramente gustoso a tavola. Inoltre, puntando sugli ingredienti giusti potrai ottenere anche un piatto colorato. Cosa che nella stagione estiva è sempre molto apprezzata.

Scegliere gli ingredienti giusti

Partiamo dalle basi e quindi dalla scelta degli ingredienti. Realizzare un’insalata non significa mettere insieme ciò che capita e mescolare. Questo è, al contrario, ciò che porta a risultati davvero poco piacevoli. Il trucco per ottenere qualcosa di veramente unico è quello di pensare con anticipo a cosa si intende inserire al suo interno e poi scegliere gli altri ingredienti di conseguenza.

Per un’insalata con la belga o con il radicchio serviranno ad esempio elementi dolci come l’Emmenthal mentre per una a base di tonno sono indicati la lattuga e la maionese come ingrediente. Infine non va mai sottovalutata la potenza della frutta. Alcuni pezzi di mela croccante, di arancia o persino di pompelmo, possono fare la differenza apportando una nota di dolcezza molto particolare. Pensare all’insalata come ad un qualsiasi altro piatto da comporre nel modo giusto sarà la prima mossa vincente che ti porterà ad un ottimo risultato.

Aver cura di ogni elemento

Spesso capita che l’insalata abbia delle imperfezioni che sarebbe meglio eliminare. In questo modo oltre a renderla più piacevole alla vista si eviteranno anche alterazioni del sapore. Lo stesso vale per gli altri ingredienti. È molto importante che siano tutti belli da vedere e che in caso di ingredienti cotti come ad esempio il pollo, questi siano sempre inseriti a freddo. Prendersi cura di ogni singolo ingrediente e pensare alle conseguenze date dal suo inserimento nell’insalata è ciò che fa la differenza tra una buona ed una eccezionale.

Considerare le dimensioni è uno dei trucchi per l’insalata estiva perfetta

Una buona insalata deve essere anche bella da vedere. E perché ciò avvenga è importante prendere in considerazione le proporzioni. I vari elementi dovranno avere più o meno la stessa grandezza. Ciò, infatti, porterà anche ad un’esperienza di gusto più piacevole. Se si inseriscono pezzetti di pollo è quindi bene tagliare l’insalata a misura. Al contrario se si usano straccetti di tonno è meglio che anche l’insalata sia tagliata a quel modo. Ogni tanto qualche contrasto può risultare simpatico e d’effetto ma deve essere sempre ragionato e inserito per un motivo. Così facendo si otterrà un piatto davvero piacevole da vedere e più che mai buono da gustare.

Usare il condimento giusto

Un altro trucco importante è quello di pensare ad un buon condimento. Verdure amarognole si sposano meglio con un aceto balsamico mentre un’insalata di tonno è perfetta con della maionese. Non pensare a come a condirla e limitarsi solo ad olio e sale sarebbe un vero peccato.

Per una buona insalata servono ovviamente questi due ingredienti base ma non vanno dimenticati l’aceto, l’eventuale maionese, la possibilità di aggiungere al tutto un pizzico di senape e, ovviamente, le spezie. Solo giocando con gli ingredienti potrai contare su un gusto davvero piacevole. E per ottenere il massimo è sempre bene creare un dressing da aggiungere alla fine. Questo donerà più sapore a tutto il piatto evitando che ci siano zone più scondite di altre e per questo meno buone.

Condirla all’ultimo istante

Va bene realizzare l’insalata in anticipo ma solo a patto di non condirla. Sale, olio e altri elementi andranno tenuti da parte e aggiunti solo quando si sta per portarla in tavola. Al contrario, il rischio è quello di trovare delle verdure scese di volume, mollicce e dall’aspetto bruciato. Cosa che renderebbe qualsiasi insalata davvero poco appetibile e con molta probabilità anche poco piacevole da gustare.

Ora che hai appreso i trucchi essenziali per ottenere l’insalata estiva perfetta, esattamente come avvenuto con quelli per una macedonia super golosa, ti basterà semplicemente metterli a punto per ottenere qualcosa di unico e buono. Ovvero l’insalata che tutti ameranno al punto da volerla mangiare molto più spesso.