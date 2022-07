Fedez senza parole, finalmente è successo: web in delirio

By

Fedez è rimasto senza parole durante una diretta su Instagram. Finalmente il momento che tutti attendevano con impazienza è successo!

Fedez non potrebbe che essere più felice in questo momento. Il marito di Chiara Ferragni durante il corso di una diretta su Instagram ha visto realizzarsi uno dei momenti che più attendava da tempo e che credeva purtroppo non sarebbe mai arrivato.

La vita però è davvero imprevedibile e la soddisfazione e la gioia hanno finalmente bussato alla sua porta, regolandogli una delle emozioni più belle che potesse provare.

Il tutto, come avrete potuto intuire, è stato immortalato in video un po’ per caso ed ha intenerito gli utenti della rete come soltanto questa famiglia ha imparato a fare durante il corso di questi anni.

Vittoria Lucia Ferragni ha lasciato papà Fedez senza parole pronunciando quella magica parola che da tempo sperava di poter ascoltare da parte sua.

Vittoria Lucia Ferragni lascia senza parole Fedez: il momento più atteso è successo davvero!

Vittoria Lucia Ferragni, nonostante sia poco più che una bambina, è già una stella del web. La piccola è stata definita da suo padre una vera e propria monella, ma ha già stregato gli utenti della rete con i suoi modi sbarazzini.

La piccola di casa ha sempre però avuto una spiccata preferenza per mamma Chiara Ferragni, che a breve farà il suo debutto al Festival di Sanremo (dove la sua presenza è stata commentata da Drusilla Foer). Tant’è che ha iniziato a chiamarla mamma già da un po’. Discorso diverso, invece, per il rapper che aspettava di sentirsi chiamare papà da lei già da un po’ ma questo momento sembrava non voler mai arrivare.

Fin quando durante una diretta su Instagram lui non le ha chiesto di pronunciare quella magica parola e lei in maniera improvvisa lo ha fatto davvero lasciandolo senza parole. Una semplice parola che è arrivata dritta al cuore di Fedez che non è riuscito a trattenere questa forte emozione.

Anche gli utenti della rete che hanno avuto modo di assistere alla scena si sono emozionati in quanto ormai considerano la piccola di casa Ferragni (tra l’altro l’imprenditrice digitale di recente ha deciso di scrivere al Sindaco di Milano piuttosto preoccupata) come una piccola nipotina.

VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE IMPRENDITRICE DIGITALE pic.twitter.com/PhAAOQy1yO — ila🪁 (@portamivialou) July 17, 2022

