Addio alla storica coppia di Uomini e Donne? Fan in allarme

By

Fan di Uomini e Donne in allarme dopo i rumors su una crisi profonda per una coppia storica della trasmissione. Scoppia il gossip.

Scoppia una coppia storica di Uomini e Donne? I fan della trasmissione di Maria De Filippi sono in allerta dopo una clamorosa indiscrezione riportata in esclusiva da Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, sulla pagina Instagram “Investigatore social” ha parlato di una crisi profonda per una delle coppie più amate dal pubblico del dating show di canale 5.

Inseparabili sin dalla scelta, la coppia, con il tempo, ha costruito un rapporto profonda formando anche un famiglia con la nascita di due figli. Oggi, pare, che tra i due si sia rotto qualcosa e la crisi sia abbastanza importante.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Scoppia il gossip intorno alla coppia di Uomini e Donne

Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si sono più lasciati. La coppia ha così formato una famiglia con la nascita prima di Domenico Ethan e poi di Mario Achille. Genitori innamorati e felici, secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica, Rosa e Pietro starebbero attraversando un periodo complicato.

“È crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani, ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare ❤️ una delle poche coppie vere rimaste…”, scrive Rosica pubblicando in esclusiva il post sulla pagina “Investigatore Social”.

Quella che starebbero attraversando Rosa e Pietro, in realtà, non sarebbe la prima crisi. La coppia aveva attraversando un periodo particolare prima che l’ex tronista restasse incinta del secondo figlio. Oggi, Rosica parla nuovamente di crisi. Da parte di Rosa e Pietro non è arrivato nessun commento.

I fan sperano che la crisi venga presto superata dall’ex tronista e dall’ex corteggiatore che, sin dai tempo di Uomini e Donne, avevano conquistato tutti e hanno continuato a fare lo stesso condividendo tanti momenti della loro vita di coppia con i fan.