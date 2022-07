Test della Compagnia | Cosa si aspettano sempre gli altri da te?

Con il test della compagnia scopriremo cosa si aspettano di solito le altre persone da te e come questo influisce sul tuo modo di comportarti.

Il modo in cui interagiamo con le persone, esprimiamo i nostri pensieri e reagiamo alle varie situazioni ci definisce moltissimo.

Questo significa che, in pratica, il nostro modo di agire in società diventa una seconda pelle che ci riveste completamente. Le persone che ci circondano finiscono per abituarsi al nostro modo di fare e cominciano a vederci in un certo modo.

In pratica, con l’andar del tempo diventiamo tutti “prigionieri” di una certa immagine pubblica. Le persone si aspettano da noi un certo tipo di comportamento e noi finiamo inevitabilmente per riproporlo, come se ci fossimo creati un personaggio a cui rimanere fedeli.

Con questo comportamento costruiamo in maniera molto solida la nostra identità, dall’altra però finiamo per ritrovarci imprigionati in un modo di fare che in determinate occasioni non vorremmo seguire.

Con questo test ti permetteremo di capire qual è il “personaggio” in cui sei rimasta incastrata e che spinge gli altri ad aspettarsi sempre determinate cose da te quando si trovano in tua compagnia.

Test della Compagnia

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare i simboli che ti proponiamo e scegliere quello che pensi possa rappresentarti meglio. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente alla tua scelta e scoprirai come ti vendono davvero le persone che ti frequentano da tempo.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’agenda

L’agenda è un oggetto utilizzato da un numero piuttosto ristretto di persone. Ad averne bisogno sono principalmente persone che hanno un lavoro molto sociale, e che quindi hanno bisogno di organizzare incontri e riunioni. Bisogna dire però che anche le mamme super impegnate utilizzano spesso un’agenda per tenere sempre in ordine gli impegni di tutta la famiglia.

Qualunque sia il motivo per cui hai scelto l’agendina significa che sei una persona estremamente organizzata perché ami avere sempre tutto sotto controllo. Ti piace sapere cosa accadrà in un determinato giorno a una determinata ora perché in questo modo ti sembra di dare un senso alla tua giornata e addirittura alla tua vita.

Per questi motivi nella maggior parte dei casi le persone che ti frequentano si aspettano da te che tu sia sempre l’organizzatrice di qualsiasi attività.

Che si tratti di gite fuori porta, del regalo alle maestre o di una pizzata tra vecchi compagni di scuola, ti viene sempre affidato un ruolo di coordinamento. Sicura che tu voglia farlo per tutta la vita? Forse dovresti imparare un po’ a demandare e a tirarti indietro di tanto in tanto!

2 – La freccia

Una freccia luccicante che indica chiaramente qualcosa potrebbe essere parte di un’insegna o di un segnale stradale. A livello più generale si tratta di un simbolo che indica una direzione o un obiettivo, entrambi importanti.

Avere sempre chiaro i propri obiettivi, la propria direzione o la propria destinazione è un pregio molto raro, che indica grande lucidità mentale e grande forza di volontà.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente decisa e carismatica, sempre in grado di ispirare gli altri nel fare la cosa giusta e nel coordinare le energie per raggiungere risultati importanti.

Purtroppo in virtù di questa tua caratteristica le persone si aspettano che sia sempre tu a prendere le decisioni più importanti e scomode. Del resto, sei così brava a farlo, perché dovrebbero sforzarsi gli altri?

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il test della Regina per scoprire qual è la caratteristica più importante della tua personalità.

3 – La musica

La musica rappresenta un potentissimo strumento per influenzare le emozioni delle persone. Nella maggior parte dei casi quando si ascolta musica lo si fa per piacere, per ricordare dei momenti speciali, per tirarsi su di morale, per cantare, per ballare o per avere un po’ di compagnia in momenti particolarmente tristi.

In linea generale, però, quando viene suonata in pubblico o quando la si ascolta insieme, la musica ha la funzione di diffondere allegria, felicità e gioia.

Se hai scelto questo simbolo significa che hai un carattere allegro e una personalità spumeggiante. Sei sempre in grado di vedere il lato positivo delle cose e difficilmente ti lasci abbattere dalle difficoltà.

Per questo tuo modo di essere spesso le persone che sono con te ti considerano una sorta di “pagliaccio”. Si aspettano che tu sia sempre di buon umore, che tu riesca a tenere tutti allegri e che tu non abbia mai un problema. A volte, per essere “degna” del tuo personaggio finisci per nascondere il tuo dolore: ne vale davvero la pena?

4 – Il nido

Il nido rappresenta da sempre un luogo sicuro in cui nascere e venire allevato con amore dalla propria madre o dalla propria famiglia in generale. Si tratta del luogo del cuore dove ci sentiamo protetti e dove possiamo sentirci liberamente e definitivamente noi stessi.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona molto dolce e accomodante, in grado di prendersi sempre cura di tutti e di risolvere la maggior parte dei problemi.

Essendo anche molto generosa ti preoccupi sempre che tutti siano felici e che tutti abbiamo sempre ciò di cui hanno bisogno. Insomma, ti comporti da mamma un po’ con tutti.

In virtù di queste tue splendide qualità spesso le persone si approfittano un po’ di te perché si aspettano che tu risolva sempre tutto. A volte basta che si lamentino un po’ perché tu corra in loro soccorso e faccia le cose al posto loro. Rallenta! Lascia piuttosto che qualcuno ogni tanto si prenda cura di te!