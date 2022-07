Lui è sempre davanti alla tv? Ecco le posizioni per sorprenderlo

Pensavi di non aver bisogno di una lista di posizioni per farlo davanti la TV? Bene, siamo qui per stupirti: ecco quali sono quelle irrinunciabili!

Diciamoci la verità: capita a tutti, prima o poi, di impigrirsi.

La vita di coppia non è fatta sempre di lingerie provocante, sguardi di fuoco, cene a lume di candela e rapporti passionali consumati sopra il cofano di una macchina.

(Ehm: forse abbiamo guardato troppe telenovela ma avete capito che cosa intendiamo).

Oggi siamo qui per darti qualche suggerimento su delle posizioni da provare con il tuo partner: non sei curiosa di scoprire quali siano?

Posizioni per farlo davanti la TV: ecco quelle che devi assolutamente provare

Lo sappiamo, lo sappiamo: nessuno può levarti la tua ora settimanale di reality show!

Così come nessuno (o quasi) può negare al tuo compagno il piacere di guardare insieme a te, completamente rapito anche se cerca di nasconderlo, gli ultimi sviluppi del medesimo programma oppure quel torneo di tennis che aspettava da mesi.

Insomma, ci siamo capiti: a volte, per ognuno di noi, spegnere il cervello di fronte alla TV è un rituale sacro, che non può essere disturbato da niente.

O quasi!

Oggi abbiamo deciso di darti una lista di posizioni per farlo davanti alla TV. Specialmente se il tuo partner ha deciso di passare l’estate a giocare a Call of Duty con gli amici oppure se non ne puoi più di vedere gli allenamenti della sua squadra di calcio in diretta dal campo.

Diciamoci la verità: come potrebbe resistere a queste posizioni per farlo di fronte alla TV?

Scopriamo quali sono le migliori insieme.

La posizione della scommessa

No, no: non intendiamo che dovete assomigliare ai figuri che si aggirano nelle sale scommesse (di cui, forse, fa anche parte il tuo fidanzato quando va a fare la schedina).

La posizione della scommessa è più un modo per incorporare la TV e quello che succede al suo interno con la vostra vita intima.

Siediti sul divano con il tuo partner, fatti spiegare le regole di quello che sta guardando o di quello a cui sta giocando e poi stilate insieme un sistema di punti.

Ogni volta che lui ne fa uno, ha diritto ad un atto intimo determinato prima; ovviamente lo stesso vale anche per te!

Renderà le vostre sessioni di fronte alla TV mooolto più interessanti e divertenti!

Il ponte: ecco una delle posizioni per farlo di fronte la TV

Anche qui vogliamo tranquillizzarvi: non siamo in una sessione di yoga o alle medie, quando ad educazione fisica le bambine che riuscivano a fare il ponte vi sfidavano a mostrare la vostra elasticità.

Questa posizione non è per niente difficile da ottenere, non come quella del pretzel di cui vi abbiamo parlato qui (e per la quale, comunque, vale la pena fare un tentativo).

Nella posizione del ponte, il partner si siede sul divano, comodamente. Tu, puoi, sali su di lui, dandogli le spalle. Le tue ginocchia sono all’altezza delle sue cosce: praticamente è una posizione della cow-girl (quella in cui sei sopra) rovesciata, visto che gli dai le spalle.

Adesso potete darvi da fare: entrambi avete una chiara visuale della TV se volete continuare a guardare quello che state guardando (speriamo che sia qualcosa di hot e non le notizie del telegiornale) oppure lasciarvi prendere man mano dal rapporto!

Lo stretching a bordo campo

Hai mai visto gli atleti fare stretching prima di entrare in campo?

Bene, adesso è il vostro turno!

Tra le posizioni per provare a farlo di fronte alla TV, infatti, vi consigliamo di piegarvi sul bordo del divano, come se doveste fare stretching con la schiena.

Potete appoggiare le ginocchia sui cuscini e, invece, gli avambracci sul bracciolo.

Il partner può mettersi dietro di voi, magari anche lui in ginocchio sui cuscini o con un piede a terra, per un migliore equilibrio.

A questo punto, per rendere la posizione sempre più sexy, tu puoi incrociare le caviglie in modo da assicurarti una penetrazione più profonda e goduriosa.

Certo, non sarà divertente come la posizione del flipper ma di sicuro avrete modo di sbizzarrirvi creando la vostra personale variante di questa posizione.

Il lato positivo di questa posizione?

Entrambi potete ancora guardare la TV senza nessun problema!

(Se lo desiderate, ovviamente).