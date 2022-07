Altro che Ilary e Totti! La coppia vip si dice addio dopo 42 anni

Altro che Ilary e Totti! Se la Blasi e l’ex calciatore si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio, la coppia vip si è detta addio dopo 42 anni.

Non è stata una settimana facile per le coppie vip. La notizia che ha spiazzato tutti è stata quella della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La separazione tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 e l’ex capitano della Roma, tuttavia, non è stata la sola della settimana.

A dirsi addio, dopo ben 42 anni di matrimonio, è stata un’altra coppia di cui lui è stato un grande sportivo ed oggi è il padre di un ex naufrago e di un ex vippone nonc’è il suocero di una della argentina più famose in Italia.

Dopo Ilary e Totti, i genitori di Ignazio Moser si lasciano dopo 42 anni di matrimonio

Ilary Blasi che, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 era crollata in diretta e Francesco Totti si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio e tre figli: Christian, Chanel ed Isabel. Nel corso della settimana, inoltre, è arrivata anche la notizia della fine del matrimonio tra Francesco Moser e Carla Cerz che si sono lasciati dopo 42 anni di matrimonio.

Nonostante la notizia sia trapelata solo negli scorsi giorni, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il padre di Ignazio Moser ha svelato che, in realtà, la separazione risale a tre anni fa.

“In realtà la notizia è vecchia, siamo separati da tre anni, abbiamo firmato le carte per il divorzio a maggio, due mesi fa. Qualcuno deve aver scovato la notizia in Municipio”, ha detto Francesco Moser al Corriere della Sera.

“A me è sempre piaciuto vivere in modo dinamico, conoscere persone e posti nuovi o ritrovare vecchi amici viaggiando e pedalando. Alla Carla ho proposto fin dall’inizio della nostra relazione di venire in giro con me, ma non è il tipo di vita che le piaceva e io ho sempre rispettato le sue scelte” – ha aggiunto il padre di Ignazio Moser che ha poi concluso così – “Siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo, ci vediamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei nostri figli che sono grandi ma hanno sempre bisogno dei genitori”.