Damiano David: dopo il concerto dei Maneskin, beccato così a Roma

Damiano David, in un momento di pausa con i Maneskin, lontano dal palco, è stato beccato così dai fan in un locale di Roma.

Damiano David, il frontman dei Maneskin, sul palco è un vero e proprio animale da palcoscenico. Un vero trascinatore, energico, capace di coinvolgere migliaia di persone che cantano, ballano e si divertono con lui. Un vero leader che, insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi formano una squadra perfetta.

Ma com’è Damiano lontano dal palco? Molto schivo e riservato, quando non lavora, non ama condividere molto sui social. Tuttavia, durante i due giorni di relax che, tra un impegno e l’altro, i Maneskin hanno trascorso a Roma, è stato pizzicato dai fan in un locale della capitale.

Damiano David, divertimento a Roma con gli amici: il video conquista i fan

Dopo aver incantato Roma con il concerto al Circo Massimo, i Maneskin hanno ricominciato a suonare in giro per l’Europa. Dopo essere stati in Norvegia, prima di partire alla volta di Parigi dove si sono esibiti questa sera, i Maneskin hanno potuto trascorrere due giorni di totale relax a Roma. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas ne hanno così approfittato per rivedere le rispettive famiglia e gli amici di sempre.

Damiano che ha un rapporto speciale con Victoria, così, si è concesso una serata in uno dei locali che è solito frequentare anche insieme agli altri Maneskin e la sua presenza non è passata inosservata agli occhi dei fan presenti. Spensierato, allegro, felice e con un sorriso radioso, Damiano si è divertito con gli amici. Nel video che sta circolando sul web si nota anche la presenza di Thomas, ma la cosa non ha sorpreso i fan.

Damiano, Ethan, Thomas e Victoria si conoscono da anni e, oltre ad incantare il mondo con la loro musica, sono anche molto amici nella vita divertendosi insieme come tutti i ragazzi di vent’anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin Russia (@rus.maneskin)

Dopo i due giorni di relax nella loro città, i Maneskin sono ripartiti raggiungendo Parigi. Fino a maggio 2023, del resto, avranno davvero poco tempo libero. Il calendario, infatti, è fitto di impegni e porterà i quattro giovani musicisti a girare il mondo toccando anche il Giappone, il Brasile e l’Argentina.