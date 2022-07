La nota cantante Alessandra Amoroso si è di recente esibita allo stadio San Siro di Milano di fronte a 40.000 fan in estasi. Ma c’era una grande assente…

Alessandra Amoroso ha riscosso un grande successo di pubblico al suo ultimo concerto tenutosi allo stadio San Siro di Milano. I presenti erano circa 40.000, ma tra di loro mancava una figura molto importante nella vita di Alessandra, una delle sue più care e fedeli amiche. Ma di chi si tratta?

Grande successo per Alessandra Amoroso, che ha vissuto una serata davvero indimenticabile in compagnia dei suoi fan allo stadio San Siro di Milano lo scorso 13 luglio. L’evento è stato trasmesso da RTL 102.5 ed è stato il concerto di consacrazione della talentuosa artista salentina. La Amoroso è infatti la seconda artista italiana che ha potuto esibirsi nel Tempio della musica rock (prima di lei, solo Laura Pausini). Ma una cara amica della cantante ha dato forfait, lasciando basiti i fan. Ecco di chi tratta.

Alessandra Amoroso si esibisce a San Siro…senza di lei

La Grande assente al concerto evento di Alessandra Amoroso a San Siro è stata Emma Marrone, (sempre fonte di ispirazione per nuove idee beauty) che però ha voluto dare l’immancabile in bocca al lupo alla sua cara amica prima con un tweet e poi con un dolcissimo biglietto condiviso dalla Amoroso sul suo account Instagram.

“Ti sono vicina con il cuore spacca tutto amica mia. Ti voglio bene”. Questo il testo del messaggio di Emma Marrone per l’amica Alessandra, che ha aggiunto alla foto del biglietto ricevuto un cuoricino rosso. Ma per quale motivo la Marrone non era presente al concerto di Alessandra Amoroso, così importante per la sua carriera? Al momento non si sa ancora niente a riguardo, anche perché il 13 luglio Emma non era impegnata in nessun altro concerto e non aveva impegni particolari noti al grande pubblico.

Nonostante questo, molti altri artisti si sono esibiti insieme ad Alessandra sul prestigioso palco di San Siro. Tra questi Dardust (alias Dario Faini), che si è esibito in un pezzo al pianoforte. Dopo di lui, a salire sul palco sono stati i Boomdabash, il duo salentino che ha collaborato con la Amoroso (che ha mandato i fan in visibilio con un post recente su IG) in diverse occasioni. Sebbene Emma sia stata la grande assente della serata tra le due cantanti c’è ancora una fortissima amicizia, che speriamo possa durare ancora molto a lungo!