Se le braccia non sono il tuo punto forte scegli le maniche a palloncino

Le maniche a palloncino sono romantiche, simpatiche e furbe (visto che camuffano con semplicità le braccia grosse o poco toniche). Vediamo su quali look puntare.

Abiti corti e lunghi, top mini a maniche corte o maglie a maniche lunghe. Il comune denominatore è il palloncino che saprà rendere unico ogni outfit.

Non necessariamente realizzati dalle grandi firme, gli abiti a palloncino sono l’ideale per i fisici a triangolo perché creano volume dove manca rendendo il corpo più bilanciato. Sono ottimi anche per le forme a mela in quanto solitamente si tratta di capi che scendono a trapezio. Vediamo quali scegliere.

Le maniche a palloncino sono tornate: ecco per chi sono necessarie

Per chi punta sul colore c’è la proposta di Asos Luxe. Il vestito corto in raso rosa acceso con scollo alla Bardot (84,99 euro) è quello che andrebbe messo ad una festa dove si vuol far colpo.

Le maniche a palloncino particolarmente voluminose scendono morbide sulle braccia lasciando scoperte le spalle. Per un mood anni Ottanta si dia il via al match di collana e bracciale dorati a catena grossa ma a patto che non si aggiunga niente altro. Il tacco alto è, ovviamente, d’obbligo.

Zara ha creato l’abito corto attillato che lascia la schiena scoperta con lacci incrociati per la chiusura ed ha piccole e gonfie maniche a palloncino. Disponibile in bianco ed in nero, costa solo 29,95 euro. Da mettere con un sandalo flat alla schiava (allacciato però alla caviglia come vi avevamo già consigliato) ed accessori sottili che riprendano i fili dello stesso.

Per le “Shein dipendenti” ecco il top Peplo con manica a sbuffo. La vita resta scoperta quanto basta per un tocco di ingenua sensualità e la stampa vichy bianca e verde tipica provenzale donerà freschezza a qualsiasi outfit. Da portare con un paio di jeans chiari tipo – i Mom od i Boyfriend – o con una gonna pantalone in cotone bianco. Anche qui meglio optare per una ciabattina flat, meglio se in classico color cuoio.

Le gonne a matita in estate sono una valida alternativa a quelle a ruota e, quando non le si abbina con top coordinati, si può pensare ad un match ton sur ton con una camicia che abbia le nostre amate maniche a palloncino. Indossare ciò che ci sta bene fa sentire ci fa sentire meglio e questo trasparirà. Il risultato? Sembreremo più belle che mai!

Silvia Zanchi