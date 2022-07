Il trucco estate di Giulia De Lellis costa pochissimo: ecco tutti i prodotti!

Il trucco per l’estate 2022 di Giulia De Lellis si realizza con pochissimi prodotti ed è realizzato con prodotti super economici alla portata di tutte!

Giulia De Lellis è ormai un punto di riferimento costante per tutte coloro che seguono le tendenza moda e beauty. L’influencer è molto amata perché punta sempre su beauty look giovani, freschi ed eleganti, mai eccessivi o troppo carichi.

Per l’estate 2022 Giulia propone un make up da realizzare in pochissimi secondi e che si basa su un numero davvero ristretto di prodotti. L’obiettivo di questo look è di far risaltare la bellezza naturale del viso donando alla pelle compattezza e luminosità.

Si tratta di un make up perfetto a qualsiasi età, da provare dai 20 ai 40 anni.

Se le ragazze giovani e giovanissime non avranno particolari problemi a realizzare questo make up così leggero, forse le donne con la pelle matura potrebbero sentirsi un po’ “troppo nude” con così poco trucco sul viso.

La soluzione in questo caso è preparare benissimo la pelle prima del make up. Il segreto sta tutto in una buona idratazione, potenziata dall’uso dell’acido ialuronico. Questo prodotto, essenziale per aumentare l’idratazione della pelle nel corso dell’estate, va applicato pochissimi minuti prima di realizzare il make up. Va quindi fatto asciugare perfettamente e a questo punto si applica sul viso una crema idratante da giorno.

In questo modo la pelle rimarrà polposa e tesa per molte ore, le rughe saranno minimizzate e appariranno molto meno evidenti!

Se invece il problema sono i pori della pelle, ormai piuttosto dilatati, il consiglio è di non rinunciare mai al primer per creare una base trucco impeccabile e resistente anche alle alte temperature. Questo prodotto andrà applicato dopo la crema idratante e prima del fondotinta.

Tutti i prodotti per creare il trucco dell’Estate di Giulia De Lellis

Il make up che Giulia ha proposto pochi giorni fa sul suo profilo ufficiale Instagram è una collaborazione con Kiko Milano. Questo brand di cosmetici è letteralmente alla portata di tutte le tasche, quindi vale assolutamente la pena capire con quali prodotti realizzarlo!

La scelta del fondotinta è fondamentale in questo periodo dell’anno, per due diverse ragioni. Innanzitutto il fondotinta per l’estate dev’essere leggero e privo di oli. In questo modo eviterà di “tappare” i pori della pelle favorendo lo sviluppo di punti neri e comedoni che si formano con il sudore.

Oltre a questo è sempre buona norma acquistare un fondotinta con protezione solare. In questo modo la routine di make up si velocizzerà perché non dovremo applicare anche la crema solare sul viso prima di uscire, ma soprattutto il make up sarà molto più sottile perché si utilizzerà un prodotto in meno. Potremo dire addio all’effetto “mascherone” o al rischio che il make up coli a causa della texture fluida della crema.

Fondotinta con protezione solare 30 – 9.59 Euro

Il bronzer è uno dei prodotti fondamentali dell’estate, soprattutto se si vuole ricreare un effetto luminoso e “baciato dal sole”. Questo bronzer può essere utilizzato con un pennello più largo per illuminare gli zigomi e le tempie ma anche come illuminante, applicandone una piccola quantità nell’angolo interno dell’occhio.

Anzi, utilizzare il bronzer come illuminante in estate è un’ottima idea! Gli illuminanti che utilizziamo d’inverno, infatti, tendono ad avere un colore freddo. I toni freddi non si sposano bene con il colore più caldo che la carnagione assume in estate in virtù dell’abbronzatura. Applicando il solito illuminante, quindi, finiremmo per dare all’occhio uno sguardo spento e addirittura più stanco. Molto meglio utilizzare i colori caldi e caldissimi del bronzer!

Bronzer in polvere – 16,09 Euro

Per quanto riguarda il rossetto, per realizzare un trucco fresco e naturale il consiglio è di scegliere esclusivamente prodotti cremosi da applicare in maniera poco definita.

Rossetto cremoso con acido ialuronico – 6.99 Euro

Esattamente come ha fatto Giulia De Lellis nel suo video dimostrativo, la tecnica consiste nell’applicare il rossetto picchiettando il prodotto sulle labbra anziché strofinandolo. Per stendere il prodotto su tutte le labbra e rendere il colore più omogeneo si utilizza un polpastrello, anche in questo caso picchiettando il colore senza badare troppo alla precisione.

Si tratta di una tecnica con cui le ragazze più giovani si sentono perfettamente a proprio agio, ma che può essere utilizzata senza troppi problemi anche dalle donne che hanno le labbra “mature”.

Con l’avanzare dell’età infatti sulle labbra si creano dei solchi verticali che le fanno apparire secche e rugose. Inoltre, l’organismo comincia a produrre sempre meno collagene e le labbra “si svuotano”.

Per ovviare a questo problema il consiglio è di ricorrere alle creme antirughe labbra effetto filler. Anche questi prodotti andranno applicati appena prima di realizzare il make up, in maniera che il loro effetto (sempre temporaneo) ci accompagni per diverse ore dopo la realizzazione del trucco!