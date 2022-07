Test dell’Abito dell’Estate | Quale aggettivo ti rappresenta di più?

Facendo il test dell’abito dell’estate scoprirai quale aggettivo ti descrive meglio in questo preciso momento della tua vita.

Quando una stagione dell’anno entra nel vivo abbiamo l’opportunità di reinventarci, di acquistare qualcosa per rinnovare il nostro guardaroba e sentirci persone nuove.

L’estate è la stagione perfetta per esprimere quella sensualità e quell’eccentricità che non ci concediamo nelle altre stagioni, quindi i nostri abiti estivi sono spesso così: un po’ eccentrici e sensuali.

Per questo motivo d’estate vogliamo sentirci “un po’ sopra le righe” e per questo motivo tendiamo ad acquistare abiti particolari.

Quale abito compreresti per celebrare degnamente questa estate 2022?

Test dell’Abito dell’Estate

Per eseguire questo test dovrai soltanto osservare gli abiti che ti proponiamo e scegliere quello che acquisteresti più volentieri per indossarlo questa estate. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente alla tua scelta e scopri qualcosa di più su di te!

1 – Abito tropicale

Quest’abito dallo sfondo chiaro e dalla vistosa fantasia floreale è la quintessenza dello spirito estivo.

Trasmette serenità, desiderio di provare nuove avventure e di fare nuove esperienze. Se hai scelto quest’abito significa che da quest’estate ti aspetti nuove opportunità da cogliere al volo ma anche nuovi orizzonti da esplorare.

L’aggettivo che ti rappresenta meglio è SPUMEGGIANTE, perché nei prossimi mesi sarai una piccola esplosione di energie. Forse questa reazione deriva dal fatto che nel resto dell’anno tendi a controllare molto i tuoi comportamenti e a “comportarti secondo le regole”.

Probabilmente conduci una vita sana, quadrata ma un po’ ripetitiva e a volte noiosa: hai assolutamente bisogno di un po’ di brio anche nel resto dell’anno!

Quando decidi di lasciarti andare però le cose cambiano in maniera radicale: ti comporti in maniera libera, a volte un po’ spregiudicata e selvaggia. Per questo motivo le persone che ti conoscono poco o in maniera superficiale potrebbero pensare che sei una persona poco profonda molto caotica, ma le cose non stanno affatto così, naturalmente.

2 – Abito azzurro a fiori

Anche quest’abito presenta una vistosa fantasia botanica, ma lo sfondo azzurro conferisce ad esso una personalità molto innocente, anche se in realtà a ben guardare quest’abito presenta dei cut out molto sexy in corrispondenza dei fianchi.

Se hai scelto quest’abito stai aspettando l’estate per liberarti dallo stress, rallentare i ritmi serrati imposti dal lavoro e dagli impegni di ogni giorno, ascoltare più spesso e più a lungo te stessa.

L’aggettivo che ti descrive meglio è sicuramente SPIRITUALE. Sei una persona che bada molto alla sostanza e poco all’apparenza. Hai la rara capacità di capire subito quali sono le attività e le compagnie che ti fanno bene, che ti rendono felice e ti trasformano in una persona migliore.

Sei estremamente fedele a te stessa e non ti curi del giudizio degli altri: fai e pensi esattamente quello che vuoi o che pensi sia giusto. A volte le persone ti considerano un po’ “con la testa tra le nuvole” ma questo succede semplicemente perché non tutti riescono a comprendere le vere motivazioni dietro le scelte che compi ogni giorno.