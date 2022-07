Pigro e svogliato, se fai coppia con lui dovrai occuparti di tutto tu

By

Gli astri ci rivelano chi è il segno zodiacale che ama indulgere nell’ozio. Pigro e letargico, trova sempre un pretesto per non fare nulla.

Forse hanno già capito di quale segno parleremo oggi le persone che fanno coppia con lui. E’ un segno che non si da mai da fare, non è collaborativo, ne propositivo. Stare insieme a lui significa doversi occupare di tutto da soli. Questo segno è il bradipo dello zodiaco.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce pregi e difetti. Sebbene il segno di oggi possa vantare innumerevoli qualità, per contro ha anche un grande difetto, la pigrizia. Trova sempre il modo di delegare ad altri o squagliarsela. Non fare nulla è un must nella sua vita. Scopri anche chi è il segno più dinamico e iperattivo dell’oroscopo.

E’ il toro il segno più pigro di tutto lo zodiaco

Gli astrologi definiscono il Toro un segno di Terra fisso, è uno di quei segni che non sono cardinali, cioè all’inizio di una nuova stagione, ma si trovano nel bel mezzo di una stagione. Se i segni cardinali sono aperti al cambiamento, i segni fissi sono stabili, non amano il cambiamento, ne il movimento.

A ciò si aggiunge che il Toro è governato da Venere, il pianeta della bellezza, dell’amore e della predilezione per i piaceri della vita e dell’ozio. I nativi del Toro tendono quindi a provare immensamente piacevole godere del relax, delle zone di comfort e amano la routine.

Il toro è molto legato alla famiglia. Da piccolo sogna di averne una tutta sua, allo stesso tempo non spezza mai il cordone con la famiglia di origine. Il nativo del Toro ama molto ricevere ma non è altrettanto bravo a dare. Mai fargli mancare attenzioni e coccole dato che è un segno che ha sempre bisogno di colmare la sua sicurezza emotiva e materiale, ma allo stesso non bisogna mai chiedergli di rinunciare ad una serata all’insegna di divano, film e pop-corn.

Ed ora passiamo al suo profilo professionale. Date le premesse è facile comprendere che non sia un tipo che ama fare straordinari. Si limiterà a fare il suo lavoro senza eccessi.

Predilige lavori statici, ad esempio lavori d’ufficio, e situazioni che non richiedono eccessivo movimento, spostamenti. Un lavoro tranquillo come la vita che intendono condurre.