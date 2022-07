Questi segni non smettono mai di cercare scuse: non diranno mai la verità

Sei uno dei segni zodiacali che si arrampicano sempre sugli specchi? Come dici? No, assolutamente, non lo faresti proprio mai? Mm.. diamo una controllata alla classifica di oggi, che dici?

Conosciamo tutti qualcuno che non può veramente fare a meno di arrampicarsi sempre sugli specchi… vero?

Se non conosci nessuna persona così, forse… sei tu quella che si arrampica sempre su tutti gli specchi!

Che ne dici: controlliamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali che si arrampicano sugli specchi: sei tra loro?

Anche se si tratta di uno sport estremo, ci sono persone che non possono veramente farne a meno.

Di che cosa parliamo?

Ma dell’arrampicata su specchio! Si tratta di uno sport che praticano tantissime persone, senza vergogna alcuna.

I più bravi sono in grado di non farsi “beccare” veramente mai! Ovviamente, però, stelle e pianeti sanno bene chi è in grado di scalare le superfici più limpide, senza mai dire la verità.

Che ne dici: controlliamo insieme se sei nella classifica dei segni zodiacali che si arrampicano sugli specchi?

Bilancia: quinto posto

Care Bilancia, è ora di ammettere che tipo di persone siete. Ehi, no, non volevamo offendervi: volevamo solo dire che siete capaci di arrampicarvi sugli specchi ed anche molto bene!

Alle Bilancia non piace proprio dover dire le cose come stanno ed ecco perché trovano sempre un modo per tacere il tutto, anche e soprattutto di fronte alle domande altrui.

Non fidatevi mai di una Bilancia: dovete fare ben più di una domanda per riuscire a svelare lo specchio su cui si arrampicano!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro lo ammetteranno senza (troppi) problemi: sono veramente in grado di arrampicarsi sugli specchi!

I Cancro sono persone generalmente molto carine e gentili ma non dobbiamo dimenticare che possono essere anche particolarmente manipolatorie.

Ecco perché sono bravissimi ad arrampicarsi sugli specchi: sanno farlo senza che voi ve ne rendiate conto e sono in grado di “intortare” gli altri senza problemi!

Ariete: terzo posto

Per i nati sotto il segno dell’Ariete arrampicarsi sugli specchi non è solo divertente: è anche facile!

Provvisti di una parlantina sconfinata e di una conoscenza praticamente magistrale di tutto e di tutti, gli Ariete sono sempre in grado di arrampicarsi sugli specchi.

Sanno cosa dire, come dirlo e quando dirlo: se si trovano in difficoltà, per qualsiasi motivo, sono in grado di arrampicarsi su ogni tipo di specchio. Anche quello più liscio e scivoloso!

Leone: secondo posto

Anche i Leone sono delle persone particolarmente brave ad arrampicarsi sugli specchi.

Non è un caso che siano al secondo posto della nostra classifica di oggi!

I Leone, generalmente, usano questa tattica: non dicono niente ma proprio niente di niente fino a quando non sono costretti. E quando sono costretti ad esprimersi, i Leone decidono di rendere la loro esposizione il più possibile complicata e “sdrucciolevole”. Non sarebbero chiari neanche di fronte al Papa! Cari Leone, che ne dite di iniziare a dire le cose come stanno principalmente a voi stessi, in modo da imparare come dirle agli altri?

Dopotutto, non dovremmo stupirci: siete anche nella classifica dei segni zodiacali che non sono mai onesti con sé stessi!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si arrampicano sugli specchi

Cari Capricorno, è ora di di svelare il vostro più grande segreto.

No, non che siete nella classifica (anche) dei segni zodiacali che sono sempre sul punto di scoppiare… ma che siete al primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si arrampicano sugli specchi!

Per i Capricorno arrampicarsi sugli specchi è più di un semplice modo per pararsi le spalle e uscire sempre vincitori da qualsiasi confronto.

Ai Capricorno piace particolarmente arrampicarsi sugli specchi o almeno così sembra visto che lo fanno praticamente per qualsiasi argomento. Non dicono mai le cose come stanno, su niente!

Fate attenzione ai Capricorno: tra “non mi ricordo” e “no, non so proprio di che cosa stai parlando” sono in grado di farvi dubitare anche di quello che avete visto!