Vuoi mangiare fuori? Fallo risparmiando, così

Quando siamo in vacanza non c’è niente di meglio di una cena con gli amici, ma possiamo risparmiare anche quando mangiamo fuori? Certo. Ecco come.

Siamo in estate ed il caro prezzi non potrà fermare del tutto la nostra voglia di uscire, divertirci, concederci qualche cena fuori, almeno di tanto in tanto.

Almeno quando siamo in vacanza vogliamo poter gustare un pasto fuori casa, magari vista mare.

E poi vuoi mettere la comodità di non dover fare la spesa, cucinare, lavare tutta la cucina?

Allo stesso tempo però siamo combattute tra la voglia di fare tutto questo e l’esigenza di risparmiare (oppure quantomeno di non spendere troppo).

Esiste un punto di incontro? Certo e possiamo trovarlo in vari modi. Ecco quindi come risparmiare quando mangiamo fuori.

Ecco come risparmiare quando mangiamo fuori

Come possiamo risparmiare quando mangiamo fuori? Esistono vari metodi, anche diversi tra loro, dipende sempre da dove sei, quanti siete, cosa hanno voglia di mangiare gli altri commensali e così via.

Uno dei metodi migliori per risparmiare quando mangiamo fuori sono i deal Groupon. Trattasi di un metodo che ci permette di spendere fino all’80% in meno di quanto avremmo fatto senza, quindi è chiaro quanto questo possa essere utile per noi.

Cosa sono? Dei voucher che possiamo utilizzare presso ristoranti, fast food e pub. C’è un però: alcuni pongono dei limiti, nel senso che usando i Groupon avrai accesso ad un menù prestabilito. Ma ciò non accade sempre, quindi valuta in quale ristorante usarlo.

Un altro metodo per risparmiare mangiando fuori sono i cofanetti Smartbox. Cosa sono? Delle vere e proprie offerte, che potrai sfruttare non solo al ristorante, ma anche negli alberghi, nelle SPA e così via.

Puoi scegliere tu se preferisci comprarne uno che sia all’insegna del divertimento, del romanticismo, della buona cucina e così via.

In ogni caso avrai una vera e propria box a cui è associato un codice (quello cliente appunto, che sarà quindi necessario per poterla utilizzare) ed un catalogo con tutte le strutture aderenti.

Tranquilla, la scelta in genere è molto vasta ed ogni regione italiana ha diverse strutture convenzionate tra alberghi, ristoranti, centri benessere e così via.

Un altro segreto è chiedere al tuo ristorante di fiducia – oppure comunque quello che ti piace più degli altri – se hanno una carta fedeltà: alcuni danno la possibilità ai loro clienti di accumulare punti ed avere qualcosa in omaggio e spesso questo qualcosa può essere proprio del cibo (oppure una bevanda).

Inoltre basta dare sempre uno sguardo alle tovagliette – soprattutto dei fast food – perché spesso ci troverai codici sconto oppure promozioni per cene future.

Esistono poi delle app create ad hoc per risparmiare quando si va a cena fuori e qui apriamo un capitolo lunghissimo.

Ce ne sono davvero tante in giro, quindi ti diremo quali sono le più famose. La prima è Easy Dinner.

Questa – disponibile per iOS e Android – permette di avere uno sconto almeno del 20% e ti mette a disposizione più di 1000 ristoranti. Qui potrai trovare anche semplici degustazioni, quindi se non hai voglia di una vera e propria cena, sarai accontentato comunque.

Un’altra app famosissima è TheFork, “figlia” di TripAdvisor, il noto sito di recensione di strutture a livello mondiale.

In questo caso ti basta scaricare l’applicazione, effettuare l’accesso, cercare la tua città e vedere quali ristoranti offrono sconti. Potrai anche usare il filtro per selezionare la tua cucina preferita e in fascia di prezzo rientra la cifra che potrai spendere.

Ovviamente, essendo questa imparentata con TripAdvisor, non poteva non mettere a disposizione dell’utente anche le recensioni. In questo modo potrai orientarti più facilmente sulla scelta del locale.

La particolarità – che però la accomuna ad altre app simili – è che la prenotazione avviene direttamente dall’App, quindi non dovrai parlare con il ristorante. Lo sconto in genere varia, ma si aggira sempre intorno 40% (e comunque va dal 30 al 50%).

E non finisce qui, perché prenotando potrai accumulare punti utili per maturare ulteriori sconti. Inoltre TheFork è utilizzabile anche all’estero, quindi è utile per chi viaggia spesso per lavoro oppure per piacere.

C’è poi anche un’altra app molto famosa e si chiama Myo. Questa però è abbastanza limitata per adesso perché non è presente in tutte le città di Italia, ma ti farà risparmiare anche l’80%.

Puoi sfruttarla nei ristoranti, nei pub, ma anche nei bar. Per ottenere lo sconto ti basterà mostrare il display del cellulare con l’offerta al momento del pagamento.