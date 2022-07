Vestirsi come una campionessa di tennis fuori dal campo è la nuova moda

Non serve essere appassionate di tennis né tantomeno giocarci realmente per indossare outfit di questo genere. I capi da tenniste sono sensuali con naturalezza e freschi quindi ottimi per questo periodo. Vediamo quali scegliere.

Anche chi non si era mai avvicinato a questo sport ultimamente grazie alle abilità di alcuni campioni italiani (tra tutti Jannik Sinner che compirà ventuno anni ad agosto) ed al famoso – ed odiato dalla maggior parte della stampa per la sua libera scelta – Novak Đoković ha imparato ad amarlo.

Il tennis è uno degli sport più seguiti di sempre e di certo è, insieme alla danza ed al pattinaggio sul ghiaccio, quello dove gli outfit femminili sono più belli. Scopriamo cosa indossare al mare ed in città per ricrearlo.

Come portare il tennis nei nostri soliti look estivi

Un grande classico è realizzato da Lacoste, si tratta della gonna plissettata bianca con fascia a contrasto in vita color blue navy. Disponibile anche in verde acceso, il prezzo è di 54,00 euro sul sito ufficiale del brand anziché gli iniziali 90,00.

Per chi desidera restare il più fedele possibile alla moda delle professioniste in campo c’è la proposta color cipria di Adidas, in vendita su Zalando a 29,99 euro già scontata del 50%. L’abito a camicia fa parte della collezione Lux Dress e darà l’impressione che siate pronte per il prossimo set.

Il top Marleen bianco con logo blu e rosso di Fila (26,99 euro) è un must per l’allenamento ma, nel nostro caso, va benissimo con una gonna in jeans ed una sneakers colorata. Riguardo alla borsa meglio optare per una tracolla e completare il tutto con una visiera (stupende quelle con marchio ripetuto di Dior).

Altro marchio di fabbrica sono le calze in spugna che però si vedono portate con gli zoccoli per seguire l’abitudine tedesca di cui non si sentiva davvero il bisogno. Ecco, lasciando gli zoccoli nella scarpiera, vanno messe con le scarpe da ginnastica che preferiamo. Adidas ne ha fatte di basic e colorate a soli 11,89 euro ma ci sono anche altri marchi da considerare a patto che le si abbini con gusto.

Gli abiti in tulle sono l’emblema della tendenza per le serate estive ma gli outfit in stile tennis – country club chic sono la fine del mondo. Finalmente sdoganati dai circoli sportivi, sono perfetti per il mood casual che ci accompagnerà in vacanza.

Silvia Zanchi