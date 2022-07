Meghan è furiosa: c’è aria di tradimento e Harry è “intimo” con una bionda

By

Per Meghan il tradimento di Harry sarebbe un’insopportabile umiliazione, ma da mesi si parla di una bionda amica “intima” del Principe.

Come si sa, da quando Harry e Meghan hanno lasciato il loro posto nella famiglia reale le cose sono state piuttosto dure per Harry. Solo e lontano dagli amici, secondo alcuni prima o poi si sarebbe concesso qualche piccola “consolazione”.

A impedire che Harry si “distraesse” dal suo matrimonio con Meghan sono arrivati però i due bambini. Il Principe Harry si è calato anima e corpo nel suo nuovo ruolo di padre e, almeno all’apparenza, si era lasciato alle spalle la sua fama di playboy.

Secondo un vecchio adagio però il lupo perde il pelo, ma difficilmente perderà il vizio. Anche se non c’è mai stata alcuna conferma sulle “conquiste americane” di Harry, di recente le voci su un eventuale scandaloso tradimento sarebbero diventate via via più insistenti.

Se il matrimonio di Harry e Meghan fosse solido e felice come quello di William e Kate probabilmente nessuno avanzerebbe un’ipotesi del genere. Il problema è che Harry è apparso sempre piuttosto teso e per alcuni addirittura infelice quando si trova in pubblico insieme a Meghan.

Secondo i soliti “sospettosi” queste tensioni pubbliche all’interno della coppia sarebbero rivelatrici di tensioni “private” che a lungo andare avrebbero rovinato il rapporto tra i due.

È proprio a questo punto che molti tabloid hanno cominciato a prestare molta attenzione alla bellissima donna bionda che è solita abbracciare Harry come se fossero molto “intimi”.

Il tradimento di Harry è solo un’ipotesi o è reale? Meghan è già corsa ai ripari

Tra i (pochi) amici che sono rimasti al fianco di Harry anche dopo la Megxit va certamente menzionato Nacho Figueras. Che ha una bellissima moglie.

Classe 1980, campionessa di atletica e bellissima quarantaduenne, è sposata con Figueras dal 2004, si chiama Delfina Blaquier e oggi è una famosa “socialite” internazionale.

Con questo termine si intendono tutti i personaggi dell’alta e dell’altissima società che sono diventati particolarmente famosi grazie alle loro “abilità sociali” nell’intessere amicizie, instaurare rapporti con altre persone famose e così via.

Dal momento che il campione di polo Nacho Figueras e il Principe Harry sono amici da moltissimi anni, Delfina conosce benissimo il figlio scapestrato di Diana. Per questo motivo già in passato sono circolate voci sull’amicizia pericolosa tra lui e questa bellissima bionda argentina.

Almeno fino a questo momento le voci di un possibile tradimento di Harry con la moglie del suo migliore amico non sono mai state confermate.

Tuttavia, durante l’ultima partita di Polo a cui Harry e Nacho hanno preso parte, si sarebbe verificato un’episodio “sospetto”. Una fotografia ha “beccato” Delfina e Harry strettamente abbracciati. Il braccio di lei circondava il collo di lui passando sulle spalle e lui le teneva una mano sulla spalla, accanto al collo.

Secondo gli osservatori più maliziosi si trattava di una “prova inconfutabile” di una vicinanza intima tra i due.

Delfina però è una donna prudente: per fare in modo che queste voci incontrollabili non facessero infuriare Meghan, è immediatamente passata all’attacco con la Duchessa. La moglie di Nacho Figueras ha postato una fotografia e ha dedicato a Meghan un lungo post di Instagram.

Nella didascalia della foto che la ritraeva insieme a Meghan Delfina ha raccontato nel dettaglio il profondo legame di amicizia e di stima che le due donne avrebbero instaurato.

“Hai il mio rispetto. Continua a camminare con costanza e con forza. Ascolta il tuo cuore, che ti guiderà bene perché ne hai uno grande ed è bellissimo. Ti voglio bene, cara!”

Addirittura Delfina fa riferimento al nomignolo che Meghan avrebbe inventato per sé e per Delfina, cioè “PWives” cioè “Polo Wives” ovvero “Mogli del Polo”. Delfina sembra entusiasta di questo soprannome, che ha definito addirittura “geniale”.

A questo punto le ipotesi sono due: o il tradimento non esiste affatto e si tratta soltanto di malignità senza fondamento, oppure la moglie di Nacho Figueras ha capito benissimo cosa conta davvero per Meghan.

Negli Stati Uniti infatti Meghan ha un certo seguito di fan appassionati e fedelissimi, ma non sono molti. Molti altri cittadini americani non vedono di buon occhio il suo tentativo di entrare costantemente in questioni politiche (spesso facendo gaffes) e soprattutto l’abitudine di usare il titolo di Duchessa (che negli States non vale assolutamente niente).

Nel Regno Unito le cose vanno molto peggio per i Sussex e in particolar per Meghan, considerata colpevole di aver causato una frattura profondissima tra i due figli di Diana. Addirittura pare che i Sussex siano stati costretti a scappare dal Giubileo a causa dei fischi che hanno ricevuto fuori dalla Cattedrale di Saint Paul.

Delfina Figueras potrebbe aver deciso di regalare a Meghan un po’ di visibilità positiva e di dimostrare che i Sussex possono contare su amici fidati e affettuosi anche negli States. La Duchessa, sempre alla ricerca di successo e di approvazione mediatica, non potrebbe mai sospettare di Delfina dopo una tale dichiarazione d’amicizia!

Una cosa è certa: se Meghan è stata sicuramente furiosa per le dicerie che hanno coinvolto suo marito, Delfina ha saputo perfettamente come rabbonirla!