Ecco spuntare il nome della sostituta di Samira Lui, la professoressa che tanto è piaciuta al pubblico de L’Eredità la scorsa edizione del programma. E si tratta di un volto molto noto!

La nuova stagione de L’Eredità è pronta a partire il prossimo 31 ottobre e il cast è stato riconfermato al completo eccetto Samira Lui. La professoressa ha infatti dichiarato di dover abbandonare la trasmissione a causa di altri progetti lavorativi impellenti. A sostituire l’amata professoressa sarà un volto arcinoto di cui si è molto parlato negli ultimi mesi…

Purtroppo, Samira Lui non sarà presente nella prossima edizione de L’Eredità. Si era anche vociferato un possibile abbandono della trasmissione da parte del conduttore Flavio Insinna, poi alla fine riconfermato. Al suo posto ci sarebbe però dovuta essere Caterina Balivo, che sta ottenendo un successo televisivo dietro l’altro. Ma chi sostituirà la bella Samira? Ecco il nome della sostituta che non vediamo l’ora di vedere all’opera!

L’Eredità, ecco chi sostituirà la bella professoressa Samira Lui

Pare che a sostituire Samira sarà nientemeno che la bellissima Federica Calemme, modella e influencer di grande successo di cui si parla molto in questi mesi (alla sua seconda esperienza nel programma).

La ragazza è stata scelta per prendere il posto di Samira e, benché la notizia debba ancora essere confermata a livello ufficiale, i fan sono già elettrizzati. La Calemme è infatti molto nota nel mondo dei social e la sua bellezza tipicamente mediterranea riscuoterà senza dubbio un grande successo. Questa sarà inoltre l’occasione per Federica (che ha vissuto un terribile dramma familiare) di mettere in luce le sue qualità di intrattenitrice, che spesso passano un po’ in sordina a causa della sua incredibile bellezza.

Una bellezza davvero innegabile (a proposito, l’avete mai vista in costume da bagno?) che le ha permesso di partecipare al concorso di Miss Italia qualche anno fa. La Calemme si è inoltre distinta come concorrente del Grande Fratello Vip, e durante la trasmissione ha messo in luce la sua forte presenza scenica. Sui social Federica è da sempre molto seguita e non perde occasione di aggiornare i propri followers su tutto ciò che avviene nella sua vita. Di sicuro tutti loro saranno entusiasti di rivedere la modella in tv, stavolta sulle reti Rai.