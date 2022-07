Adriana Volpe sirenetta a 49 anni: in costume è incantevole

Adriana Volpe, una sirenetta a 49 anni: la conduttrice torna sui social con un costume bianco e lascia tutti letteralmente senza fiato.

Adriana Volpe è un vero spettacolo in costume. La conduttrice che non sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 dove è stata riconfermata la sola Sonia Bruganelli che sarà affiancata da Orietta Berti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram delle foto in costume con cui ha incantato tutti i suoi followers.

Sempre bellissima e con un fisico mozzafiato, la Volpe è una vera sirenetta. Per la conduttrice che ha esordito in televisione quando era giovanissima, il tempo è come se non passasse mai essendo sostanzialmente identica a com’era alcuni anni fa.

Adriana Volpe, che incanto in costume: pioggia di complimenti per lei

Difficile trovare le parole per descrivere la bellezza di adriana Volpe che, con un costume intero bianco, è un vero spettacolo per gli occhi. Fisico mozzafiato per la conduttrice che sfoggia anche una posa da diva in tutta la sua naturalezza. A rendere ancora più belli gli scatti è il sorriso di Adriana e i suoi lunghi e meravigliosi capelli.

“Stessa spiaggia, stesso mare… stessa pianta! Io preferisco la prima foto dove sorrido… nella seconda il sottotitolo è: pancia in dentro, trattieni il respiro”, scrive Adriana nella didascalia che accompagna le foto. “La nascita di Venere”, commenta Stefania Orlando. “Che fisicata”, aggiunge Samantha De Grenet. “Ne voglio una stampata e autografata con la dedica”, scrive, invece, Patrick Ray Pugliese con cui la Volpe ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Tanti like e complimenti, dunque, per la Volpe che, dopo un momento di silenzio, ha svelato cosa pensa davvero del Grande Fratello Vip e della scelta di non confermarla come opinionista.

“GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio.