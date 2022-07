Forse non tutti sanno che esistono alcuni trucchi per scegliere un’anguria matura al punto giusto: ecco quali sono.

Il frutto per antonomasia dell’estate è l’anguria. Fresco, dissetante, succoso e saporito è ottimo da gustare nelle torride giornate estive. Che sia in riva al mare o nel giardino di casa, una fetta di anguria è sempre gradita.

Perfetta anche per realizzare granite, gelati, ghiaccioli, e molto altro, l’anguria è anche ricca di sostanze benefiche. Pensiamo poi al fatto che apporta poche calorie ed è perfetta per chi segue una dieta ipocalorica.

Inoltre, è una fonte preziosa di acqua e sali minerali, insomma, un vero e proprio toccasana in estate. Ma come si fa ad acquistare l’anguria giusta? Forse molti non sanno che esistono alcuni trucchi per riconoscere quella migliore.

Ecco come scegliere l’anguria matura al punto giusto

Quando si tratta di scegliere un’anguria può capitare di incorrere in qualche errore di valutazione. Proprio come accade nel caso del melone anche per questo frutto tipicamente estivo è bene conoscere i trucchi per acquistare quella più buona.

Non tutti conoscono infatti gli accorgimenti giusti per effettuare la scelta migliore. E anche se può sembrare banale comprare il cocomero maturo al punto giusto richiede alcune accortezze.

Anche se all’apparenza le angurie sembrano tutte uguali così non è. Vediamo allora come procedere.

1) Seguire la stagionalità. Intanto dobbiamo sapere che la stagione del cocomero va da giugno a settembre. Se al supermercato troviamo l’anguria in altri periodi dell’anno dobbiamo anche sapere che molto probabilmente è un prodotto di importazione che arriva da lontano. Dunque, se vogliamo consumare prodotti a chilometro zero, e che siano privi di sostanze nocive ma genuini e coltivati al sole anziché in serre così come ricchi di sostanze benefiche, meglio rispettare il ciclo delle stagioni e mangiare i prodotti del momento. In questo caso il periodo in cui l’anguria sarà a piena maturazione è proprio il mese di luglio.

2) Colore. Analizziamo ora il colore dell’anguria. Per capire se è abbastanza matura dovremo prenderne una di una bella tonalità di verde scuro. Occhio anche al colore delle striature che dovranno essere di un colore giallo crema e dovranno essere ben definite e ravvicinate.

3) Controllare la macchia. Ogni anguria dovrebbe avere una macchia di forma ovale giallastra. Si tratta del punto d’appoggio del cocomero maturato sul terreno al sole. Se la macchia è ben visibile significa che il frutto è stato abbastanza al sole per maturare a dovere.

4) Picciolo secco. Se il peduncolo è secco e un po’ arricciato significa che ha avuto il tempo di maturare, al contrario se sono visibili i resti di fiore o è ancora verde significa che il cocomero è ancora immaturo e quindi poco dolce e saporito.

5) Bussare l’anguria. Un altro trucco per capire se l’anguria è buona è bussare con la mano sulla buccia. Se il suono è profondo e sordo significa che è piena altrimenti se il suono è tenue il frutto potrebbe essere ancora acerbo.

6) Verificare il peso. In genere più un’anguria pesa e più significa che è ricca d’acqua e quindi matura.