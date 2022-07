Dovreste lasciarvi? Questo semplice test lo svela subito!

Tu ed il tuo partner pensate di voler stare insieme veramente per sempre? Il test su se dovreste lasciarvi ti svelerà la verità su di voi!

Diciamocelo: non tutte le coppie (anzi, la maggior parte di loro) sono destinate a stare insieme per sempre!

Anche se il “felici e contenti” ci è stato propinato da chiunque, in ogni forma di racconto e comunicazione conosciuta all’uomo, la realtà è un poco diversa.

Ehi, non diciamo certo che tu ed il tuo partner dobbiate lasciarvi solo perché stare insieme per tanto tempo è difficile!

Non ti piacerebbe sapere, però, se il nostro test di oggi pensa che dobbiate lasciarvi?

Test su se dovreste lasciarvi: dicci cosa vedi nel quadro e scoprilo subito

Mettiamola in questa maniera. Tu ed il tuo partner avete due opzioni soltanto.

Stare insieme per tutte la vita oppure lasciarvi, prima o poi.

Spaventoso, vero?

Anche se non abbiamo di certo idea di che cosa ci riservi il futuro (poco importa quanto programmiamo), il test di oggi ci può dare un’idea di cosa accadrà nella vostra coppia.

Come? Semplicemente scrutando all’interno del tuo subconscio!

Ti chiediamo di dare un’occhiata a questo quadro di Marcel Caram e di dirci che cosa hai notato per primo tra i vari elementi che lo compongono. Pronta a scoprire cosa dovreste fare con il test su se dovreste lasciarvi?

il pugno ed i fiori : il pugno al centro del quadro tiene stretti dei fiori. Facile notare un elemento del genere, non trovi? I fiori sono dai colori brillanti e spiccano particolarmente nel contesto del quadro. Se li hai notati, possiamo dirti che il segnale non è positivo: ci dispiace per te! I fiori sono delle margherite che rappresentano l’amore puro e disinteressato. Peccato, però, che siano strette da un pugno, possessivo e poco incline a lasciarli liberi. Ci sembra che la tua coppia dovrebbe veramente lasciarsi: a meno che non riusciate a risolvere i vostri problemi di possessività e gelosia! Forse dovreste provare anche il nostro test che vi svela quando incontrerete l’anima gemella : ci sembra il caso di iniziare a cercarla!

Generalmente, infatti, queste figure rappresentano un desiderio di individualità particolarmente potente. Non stiamo dicendo che sei egoista ma solo che, semplicemente, hai bisogno di mettere al primo posto te stessa ed i tuoi bisogni. Ed il tuo partner, con ogni probabilità, pensa la stessa cosa!

Dovreste lasciarvi, allora? Noi tendiamo a dirti di sì solo perché questo test rappresenta una domanda precisa e chiara. Magari non siete pronti per stare insieme o magari siete orientati entrambi verso voi stessi piuttosto che verso la costruzione di una coppia. Se riusciste a trovare, però, un equilibrio potreste avere ancora qualche chance!

Di certo siete una coppia che ha un ottimo rapporto e che dovrebbe assolutamente stare insieme.

L’unica cosa su cui vogliamo attirare la tua attenzione è che la colomba è in volo: non siete ancora “pronti” per i passi più concreti e decisivi e non c’è niente di male in questo.

Crescete con i vostri tempi e non vi fate mettere strane idee in testa da nessuno!

Bene, sappi che se sei riuscita a vedere il campanile abbiamo delle ottime notizie per te. Il test su se dovreste stare insieme… ci dice proprio di sì!

Il campanile, infatti, è un simbolo archetipo di unione e protezione. Si tratta di un elemento che spicca al centro (quasi) di ogni città, intorno alla quale la comunità si raccoglie per ogni evenienza. Che cosa vuol dire per voi? Ma semplicemente che avete un rapporto solido, che non domina la vostra vita ma che è un rifugio per entrambi. Siete l’uno la roccia dell’altro, senza dover imporre la vostra vita di coppia agli altri (se farete il nostro test su quante persone sperano che la vostra coppia esploda di certo avrete un risultato ottimo). Insomma, tutto sembra andare per il meglio: congratulazioni!