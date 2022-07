Meglio non stressarli: questi segni sono sempre sul punto di scoppiare

Sei per caso uno dei segni zodiacali che stanno sempre per scoppiare? Hai presente di chi parliamo, no? Ah no? Fortuna che c’è la nostra classifica dell’oroscopo a darci una mano!

Tutti conosciamo qualcuno che, non appena ne ha l’occasione, esplode in un turbinio di urla, imprecazioni e rabbia repressa.

Se non lo conosci, potremmo avere una cattiva notizia per te: non è che sei tu una di quelle persone sempre sul punto di scoppiare?

La classifica di oggi dell’oroscopo è qui per appurare proprio questo: che ne dici, la guardiamo insieme?

I segni zodiacali sempre sul punto di scoppiare: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Quante volte ti è capitato di perdere la pazienza così, quasi dal niente?

Se sei nella classifica dei segni zodiacali che stanno sempre per scoppiare, abbiamo delle cattive notizie per te.

Potrebbe succederti molto più spesso di quanto tu non abbia idea!

Pensaci bene: quella macchina che va troppo lenta mentre sei sull’autostrada, il vecchietto che paga al supermercato con i centesimi, il cane che abbaia nel tuo condominio.

Certo, si tratta di tutte situazioni che possono diventare un poco irritanti ma non giustificano di certo un’esplosione di rabbia… come la tua!

Scopriamo immediatamente la classifica dei segni zodiacali che sono sempre sul punto di scoppiare. Pensi di esserci anche tu tra loro?

Capricorno: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà veramente assurdo trovare il loro segno zodiacale in questa classifica dell’oroscopo.

Scoppiare? I Capricorno? Ma loro sono così cool e algidi, non si preoccupano veramente quasi mai di niente e di nessuno!

Cari Capricorno, sappiamo tutti benissimo che non è davvero così: siete sempre tranquilli perché fate finta di non avere problemi ma, spesso, la vostra rabbia esplode e anche per i motivi meno importanti di tutti!

Cancro: quarto posto

Ma come, i Cancro così buoni e gentili (anzi, così materni visto che sono anche nella classifica dei segni zodiacali migliori da avere come mamma) sono nella classifica dei segni zodiacali sempre sul punto di scoppiare?

Non può essere vero… no, cari Cancro? Se i Cancro sono onesti, vi diranno che no, sono spesso persone pronte ad esplodere in mille pezzi.

I Cancro sentono tutte le ingiustizie ma, specialmente, quelle commesse contro di loro. Non saprete mai cosa accenderà la loro miccia ma possiamo darvi un suggerimento: è veramente molto corta!

Toro: terzo posto

Vi sembrerà davvero strano vedere i Toro nella classifica di oggi eppure, se li conoscete bene, potrete rendervi conto che è proprio così.

Nonostante i Toro siano persone sempre calme e posate, il più delle volte i loro exploit sono veramente spaventosi!

Tutti finiscono per dimenticarli, però, perché sembra assurdo che i Toro siano così sempre pronti ad esplodere.

Vi sfidiamo, però, a dire la cosa sbagliata vicino ad un Toro. Chi ha un amico nato sotto questo segno sa che bisogna sempre camminare sulle uova quando ci sono loro di mezzo!

C’è un motivo se i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più permalosi di tutto l’oroscopo!

Aquario: secondo posto

Questa classifica sembra veramente non avere senso. Ma cosa ci fanno gli Aquario così in alto nella classifica dei segni zodiacali che stanno sempre per scoppiare?

Beh, la risposta è che gli Aquario potrebbero addirittura stare anche un gradino più in alto, a pari merito con il primo classificato.

Il motivo è semplice: gli Aquario stanno quasi sempre per esplodere! I nati sotto il segno dell’Aquario, infatti, non fanno altro che tenere tutto dentro, soprattutto i loro veri sentimenti. Non è un caso, poi, che abbiano anche sulle spalle il peso del mondo intero: gli Aquario si prendono cura di tutti, sempre! Insomma, la ricetta per un eruttare continuo c’è: fortunatamente (per noi) gli Aquario si fanno esplodere solo poche (esuberantissime) volte!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che stanno sempre per scoppiare

Ebbene sì, cari Scorpione, ci siete proprio voi al primo posto della classifica dei segni zodiacali che stanno sempre per scoppiare.

Di certo questa non sarà una sorpresa per voi… vero?

Gli Scorpione sono persone molto tese. Ehi, cari Scorpione non iniziate subito a farvi uscire il fumo dalle orecchie. Ci date ragione!

Diciamoci la verità: che gli Scorpione siano persone estremamente compassate, che nascondono le loro tempeste dietro ad un muro è praticamente di pubblico dominio.

Non vi auguriamo assolutamente di passare vicino a loro quando una di queste tempeste riesce a valicare i confini della loro educazione e si palesa! Cari Scorpione, qualcuno vi ha mai detto che le vostre esplosioni, quando avvengono, fanno veramente paura?