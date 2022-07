Bollette alle stelle e conti in rosso:un modo semplice ed immediato per risparmiare sul gas

Esiste un modo molto semplice per risparmiare sul gas in bolletta, aiutare noi stessi, le nostre tasche ed il Pianeta. Ecco di cosa si tratta.

Il caro prezzi dell’energia sta creando un danno notevole a tantissime famiglie già da diversi mesi ormai e la situazione non accenna a migliorare affatto.

I Bonus introdotti dal Governo costituiscono un grande aiuto, ma da soli – dati alla mano – non bastano a coprire le spese che le famiglie devono sostenere.

Esistono però dei metodi per risparmiare su luce, acqua e gas e tutti possiamo aiutare noi stessi (ed anche il Pianeta) in modo semplice, immediato e veloce.

Ad esempio, se ti dicessimo che puoi risparmiare 180 euro all’anno sul gas? Non è pura utopia, è realtà. Ecco come fare.

Ecco come risparmiare sul gas

Esiste un modo per risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano all’anno che equivale a ridurre la bolletta di circa 180 euro.

Qual è? Abbassare di un grado il riscaldamento in casa. Questo è quello che emerge dallo studio “Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore residenziale”, elaborato dall’ENEA.

Se ipotizzassimo di abbassare di un grado i termostati – passando dai 20 gradi “standard” a 19 – potremmo risparmiare il 10,7%. E questo su base nazionale.

C’è anche un’alternativa: ridurre di un’ora al giorno l’accensione del termostato. In questo modo vedremo il consumo di gas ridursi del 3,6%.

E se adottassimo entrambe le misure nello stesso momento? Potremmo risparmiare circa il 17,5% di gas, che equivale a 2,7 miliardi di metri cubi di gas (di cui 1,65 miliardi dalla diminuzione di 1 grado e 550 milioni dalla riduzione di un’ora giornaliera).

Fino a qui tutto bello, il Pianeta ci ringrazierebbe e noi potremmo vivere in pace con la nostra coscienza per non aver contribuito a rovinare l’ambiente che ci ospita.

Ma in questo modo quanto possiamo risparmiare sul gas anche dal punto di vista economico? Parliamo di circa 178 euro all’anno per famiglia (ovviamente questo dato è calcolato sulla base dei prezzi attuali).

Possiamo risparmiare anche di più volendo. Parliamo di altri 3,6 miliardi miliardi di metri cubi all’anno. Come fare? Usando le pompe di calore elettriche che usiamo per accendere i condizionatori in estate anche in inverno, riducendo il consumo di acqua calda (sia in bagno che in cucina), stando attenti a come usiamo gli elettrodomestici.

E ancora, possiamo anche risparmiare altri 0,4 miliardi. Come? Sostituendo elettrodomestici e climatizzatori con modelli ad alta efficienza e con l’installazione di una illuminazione a LED.

A proposito di risparmio, ecco quanto incide davvero il Bonus Energia sui rincari.

In ogni caso, a conti fatti, in questo modo – che è abbastanza semplice, occorre solo prestare attenzione – possiamo aiutare noi stessi, le nostre tasche, il Pianeta. Se tutti iniziassimo ad agire simultaneamente nella direzione del risparmio, il risultato potrebbe essere davvero sorprendente. Perché non provare almeno?