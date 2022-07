La Regina non sta bene ma il suo humor è ancora al top: che battuta!

By

La Regina Elisabetta non si smentisce e si concede una battuta terribile ma che il Principe Filippo avrebbe apprezzato moltissimo!

Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta ha dovuto diradare i suoi impegni a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Esattamente come la Regina Madre, Elisabetta II ormai è costretta a camminare con il bastone.

Nonostante i piccoli e grandi acciacchi che arrivano con l’età, tuttavia, la Regina Elisabetta sembra sempre di ottimo umore ogni volta che appare in pubblico.

The Queen ha infatti continuato a prendere piccoli impegni pubblici che possono essere svolti a palazzo o nel suo ufficio. Per esempio Sua Maestà è diventata bravissima nell’utilizzo di Zoom, dal momento che proprio su Zoom incontra moltissimi dei diplomatici degli altri Paesi e in particolare del Commonwealth.

Durante questi incontri la Regina dimostra sempre una grande energia e molto interesse nei confronti delle persone che incontra e lo fa anche mantenendo alto l’umore delle persone che hanno il piacere di incontrarla.

La terribile battuta della Regina sul Covid e la reazione dell’infermiera

Come si sa, nonostante tutte le precauzioni prese dal suo staff per garantire la sua sicurezza, la Regina Elisabetta ha contratto il Covid diversi mesi fa. La Pandemia è diventata quindi una delle cose su cui la Regina ama scherzare di più con il suo famoso humor inglese.

Un esempio recentissimo? La battuta terribile che la Regina ha lanciato durante la consegna di una delle più importanti onorificenza rilasciate nel Regno Unito.

Negli scorsi giorni infatti sono state consegnate le George Cross, che vengono attribuite a tutti i civili (quindi non a militari e funzionari dello Stato) che si sono distinti per opere di coraggio e di fedeltà al Paese.

Quest’anno le George Cross sono state consegnate ai rappresentanti del Servizio Sanitario Nazionale di tutti i Paesi che fanno parte del Regno Unito, quindi Irlanda del Nord, Scozia, Galles e Inghilterra.

Le prime a ricevere l’onorificenza per l’Inghilterra sono state due donne: l’amministratore delegato del Sistema Sanitario Nazionale d’Inghilterra, Amanda Pritchard, e l’infermiera di origini filippine May Parson.

In particolare, la signora Parson è stata invitata a ricevere la Croce dalle mani di Sua Maestà perché è stata l’infermiera che ha avuto l’onore di somministrare la prima dose di vaccino contro il Covid-19 in tutto il mondo.

Dopo aver ascoltato la storia dell’infermiera la Regina ha fatto una domanda che avrebbe potuto far raggelare il sangue nelle vene delle persone presenti.

La Regina ha chiesto a May Parson: “Ah, è ancora viva?”

Ovviamente Sua Maestà faceva riferimento al grandissimo rischio che hanno corso tutti i lavoratori della prima linea del settore sanitario, come infermieri e OSS, che per mesi hanno rischiato la propria vita ogni giorno pur di salvare migliaia di persone.

Conoscendo perfettamente lo humor della Regina, l’infermiera May non ha fatto una piega: è scoppiata a ridere e ha affermato di stare benissimo e che è stato un grande onore e un grande privilegio entrare nei libri di storia per quella piccola impresa.

Tra le altre cose è una battuta che la Regina fa molto spesso, soprattutto su se stessa!

Con quelle parole, infatti, Elisabetta si diverte da decenni a mettere in difficoltà i politici che la salutano.

Quando un politico la incontra ed educatamente chiede come sta sua Maestà, la Regina a volte risponde “Eh sa, sono ancora viva!”. A quel punto il malcapitato non sa cosa dire e Sua Maestà si gode qualche momento di imbarazzo negli occhi del suo interlocutore!