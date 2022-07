Notizia entusiasmante per tutti fan di Paso Adelante, la serie tv che ha incatenato milioni di adolescenti alla tv nei primi anni 2000. Ecco di cosa si tratta.

Vi ricordate Paso Adelante? La celebre serie tv campione d’ascolti che catturato il cuore di milioni di teenagers nei primi anni 2000? Se anche voi eravate tra i fan della serie allora questa notizia, appena diffusa dal sito Whoopsie, vi renderà davvero felici! Ecco la news che di certo non vi aspettavate.

La serie tv Paso Adelante è stata una delle serie più amate dai teenagers nei primi anni di questo secolo. Creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal nel 2002, la serie cult spagnola è stata trasmessa per la prima volta nel gennaio del 2002 ed è terminata, con il disappunto dei fan, tre anni dopo, nel 2005. I fedelissimi del programma, però, non l’hanno mai dimenticato e ora è arrivato per loro un premio davvero inaspettato.

Paso Adelante, la notizia incredibile che nessuno si aspettava

Tenetevi forte: Paso Adelante è pronto a ritornare sul piccolo schermo con un reboot che si chiamerà UPA Next.

Pare che le riprese del reboot tanto atteso siano già iniziate. La “location” scelta sarà ancora una volta la famosa scuola di ballo e recitazione, in cui si avvicenderanno le storie di nuovi, carismatici protagonisti. Oltre a questi nuovi personaggi tutti da scoprire, ci saranno alcuni volti dello show originale, tra cui la bellissima Beatriz Luengo, l’attrice che nella serie interpretava Lola. La stessa Luengo ha pubblicato la fantastica notizia del reboot sui suoi social network, mandando i fan in visibilio. L’attrice madrilena aveva già paventato un possibile ritorno della serie. Qualche tempo fa aveva affermato: “Ci è stata fatta una proposta. Per noi sarà importante come imposteranno la storia … Io e gli altri siamo cambiati e ci siamo evoluti. Quindi vedremo cosa hanno pensato di fare.”

Pare, quindi, che alla fine gli attori e i produttori siano giunti a un compromesso. Ritorneranno nello show anche Miguel Ángel Muñoz nei panni di "Rober"e la bellissima sorella di Penelope Cruz, Mónica Cruz, nel ruolo di Silvia. Il nome "UPA Next" riprende il nome della celebre band formata dai protagonisti di Paso Adelante. Per ora non si sa ancora la data di uscita della serie, ma si spera di poter avere nuove informazioni verso settembre.