Nancy Brilli in bikini: a 58 anni è uno spettacolo

Nancy Brilli, l’attrice italiana ha mostrato sul suo profilo social un fisico da urlo. A 58 anni è uno spettacolo! Vediamo insieme!

Nata a Roma il 10 aprile del 1964, Nancy Brilli ha 58 anni di età con una carriera ricca di film, collaborazioni e successi e allo stesso tempo un fisico mozzafiato.

Nancy Brilli, oltre ad essere uno dei volti più popolari della fiction televisiva italiana per aver preso parte a numerosi prodotti di successo come Il Bello delle Donne, Commesse e Donne Sbagliate ha anche preso parte a numerose produzioni cinematografiche di successo come Compagni di Scuola, Grazie di Tutto e di recente Femmine contro Maschi al cinema.

Inoltre, l’attrice è nota per essere stata negli anni Novanta un’icona di bellezza reincarnando quel prototipo di ragazza bella, semplice, natura ed acqua e sapone.

Nonostante tuttavia spesso è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica, Nancy ha conservato negli anni un fisico da fare invidia alle 20enni. Scopriamo insieme di più!

Nancy Brilli mostra il suo fisico da urlo a 58 anni

Ancora tutt’oggi, nonostante i segni dell’età che iniziano a farsi vedere, Nancy Brilli appare praticamente identica rispetto ai suoi esordi e quando era giovane. Conservando lineamenti e fisico.

A causa delle recenti bufere sui dubbi sulla naturalezza del suo aspetto fisico, Nancy ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro ai suoi numerosi follower su Instagram mostrandosi in bikini davanti alle telecamere. Ma non solo questo.

L’attrice, oggi 58 anni, ha deciso di lanciare questo messaggio aggiungendo una lunga descrizione sulla body positivity e sull’accettazione del proprio corpo a tutte le età e con tutte le problematiche del caso.

Queste le sue parole: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?”. Questo l’incipit del suo post di Instagram in cui Nancy tramite un video diffuso ai suoi 190 mila follower racconta la consapevolezza di sè.

Poi ha aggiunto: “Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…”.

Alla fine del lungo post di accettazione di sé e di denuncia Nancy ha concluso così: