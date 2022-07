Look americano per Ilary Blasi con top verde e bijoux dorati. Copiamola!

By

Decisa lo è sempre stata, nel lavoro come nella vita privata. Ilary Blasi lo dice anche attraverso il suo ultimo outfit composto da top verde e jeans attillati. Vediamo come copiarla con un budget contenuto.



Le polemiche riguardo alla separazione dal marito si sprecano ma lei, giustamente, guarda avanti. La posa da influencer, il corpo tonico ed il top da urlo conquistano i numerosissimi follower.



Essendo un colore perfetto per far risaltare l’abbronzatura copiare il top verde cangiante di Ilary Blasi è un’ottima idea. Questo vale anche per chi ha un décolleté meno voluminoso, il focus infatti è sul match cromatico.

La bellissima Ilary Blasi mostra la sua femminilità decisa con il top verde

La prima opzione vede un satin leggero, fluido e cangiante per il top smanicato chiuso sul collo con nastrini morbidi lavalliére. Firmato Rinascimento, è realizzato in Italia e saprà completare outfit formali portando un colore vivo e luminoso. Costa 34,50 euro scontato del 50%.

Ha decisamente un taglio più simile al modello di Ilary, il top Stradivarius (15,99 euro su Zalando) verde acceso (disponibile anche in altri quattro colori). Semirigido, con coppe preformate, ha spalline sottili e resta corto in vita. Da portare con un jeans a vita alta o con una gonna bianca per un tocco da “Hamptons”.

Per il pomeriggio – e per le più giovani – andrà benissimo anche il top di Collusion con dettaglio cut-out sulla parte destra sopra il seno e mezze maniche. Il verde tendente al fluo farà brillare nella notte. Costa 17,95 euro su Asos.

Ricorda più il verde oliva il top di Asos Design (a soli 13,25 euro) che si allaccia al collo ed è decorato da cerchi in plastica sul torace. La stampa tropicale ton sur ton conferisce un tocco glamorous mentre la fascia mini definisce il torace. Va bene per le fisicità più snelle e slanciate.

Per seguire fino in fondo la moda del portare la parte sopra del bikini al contrario c’è la proposta di Na-Kd a 40,95 euro. Corto al punto giusto, si allaccia incrociato al collo e nella sua semplicità potrebbe essere quello che piace di più. Sì a pantaloni neri a vita alta (meglio se a palazzo), a gonne in jeans chiaro ed a gonne lunghe impalpabili che ne riprendano la tonalità.

Anche Filippa Lagerback sceglie i jeans in estate però colorati. A prescindere da cosa si desideri sfoggiare insieme al top verde l’accessorio che non deve mai mancare è il sorriso.

Silvia Zanchi