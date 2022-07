Elodie non si nasconde più: la frecciatina agli ex fidanzati scatena il web

Elodie non ha alcuna intenzione di nascondersi e per questo motivo non ha risparmiato una frecciata contro i suoi ex fidanzati.

Elodie è una delle artiste più amate del grande pubblico non solo per il suo incredibile talento e le canzoni orecchiabili, ma anche per la sua spiccata sincerità.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non si è mai nascosta dietro ad un dito dicendo sempre ciò che pensa anche al costo di risultare scomoda. Negli scorsi giorni, la cantante ha scelto di raccontarsi come mai prima di questo momento ai microfoni di La confessione e come al solito le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del web. Il motivo?

Elodie ha lanciato una stoccata ai suoi ex fidanzati, non mandandole di certo a dire com’è di solito suo fare. La confessione della cantante, manco a dirlo, ha rapidamente fatto il giro della rete e sul web non si fa altro che parlare delle sue dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale.

Elodie non si trattiene e manda una stoccata agli ex fidanzati

Elodie, che di recente è stata beccata così perché non è riuscita a nasconderlo ai suoi fan, durante il corso dell’intervista ha ammesso che grazie alla sua relazione con Marracash è riuscita a comprendere che cosa sia davvero l’amore, facendo dedurre, quindi, di non averlo mai provato in passato. O almeno di non aver mai provato qualcosa di così forte.

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna” ha dichiarato, facendo riferimento al rapper. “Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore” ha poi concluso, lanciando una sonora frecciata ai suoi ex fidanzati ma attenzione perché non è di certo finita qui.

Durante il corso dell’intervista la cantante, che ha incantato il popolo del web con la sua bellezza, non si è risparmiata nemmeno nei confronti dei futuri partner affermando che nessun altro potrà mai essere all’altezza di Marracash.

Elodie e Marracash, nonostante la loro storia d’amore non sia andata come sperato, sembrano essere davvero molto legati. Un legame profondo che va al di la di una semplice relazione sentimentale. Tutti i suoi spasimanti, ora, sono avvisati: mai nessuno riuscirà a prendere il posto del rapper nel suo cuore. Anche se la relazione è terminata ormai tempo fa.