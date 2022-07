Una dieta last minute per perdere 5 chili in un mese: ecco i consigli giusti tra dieta e allenamento per tornare in forma subito.

Con l’arrivo delle tanto sognate ferie torna anche il momento della prova costume, sempre che si sia scelto di trascorrerle al mare. Un appuntamento a cui molti arrivano con una grande ansia.

Dopo un inverno trascorso in maniera pigra e facendo poca attività fisica, ma al contrario mangiando anche più del dovuto, ora è giunto il momento di rimettersi in forma e per farlo si ha poco tempo.

Scopriamo allora come perdere 5 chili in un mese con questi facili consigli che spaziano tra dieta e allenamento, senza trascurare le buone abitudini, fondamentali per la perdita di peso.

Ecco come perdere 5 chili in un mese

Perdere 5 chili in un mese non è impossibile, tutto sta a sapere cosa mangiare, come allenarsi e seguire sempre alcune abitudini sane. Combinando accuratamente questi aspetti si potrà tentare l’impresa così da arrivare ad agosto più in forma e più magre.

Per arrivare a perdere 5 chili in un mese dovremo considerare di perdere circa 1250 grammi a settimana. Per farlo dobbiamo sicuramente seguire una dieta ipocalorica. E in più dobbiamo adottare una parola d’ordine: drenare.

Molto spesso infatti è proprio la ritenzione di liquidi a causare problemi di peso. Ma non solo, è importante anche non saltare i pasti, né tanto meno fare quelle diete da fame che ci farebbero riprendere tutto poco dopo e con gli interessi.

Premesso che se vogliamo raggiungere degli obiettivi in maniera sana ed equilibrata secondo il nostro stato di salute dovremmo comunque affidarci ad un nutrizionista, qui forniremo solo alcuni consigli che poi potrete approfondire con il vostro specialista di fiducia.

1) Ridurre le calorie. Il primo passo è quello di diminuire le calorie introdotte giornalmente. Per farlo dobbiamo considerare di togliere dalle 500 alle 1000 calorie al giorno. Scendere però sotto alle 1200 calorie al dì potrebbe essere dannoso per alcuni. Quindi anche in questo caso è bene consultare un nutrizionista che potrà stilare la giusta dieta per noi.

2) Variare i cibi. Per stimolare il metabolismo è meglio cercare di variare più possibile la dieta, quindi evitiamo di mangiare ogni giorno riso e pollo ma cerchiamo di seguire una dieta ricca di tutte le sostanze nutritive cambiando spesso le ricette e gli ingredienti per prepararle.

3) Evitiamo di mangiare fuori pasto. Possiamo fare oltre ai 3 principali i due spuntini spezzafame a metà mattina e a metà pomeriggio per evitare picchi glicemici.

4) Metodi di cottura leggeri. Da evitare poi tutto ciò che è fritto o necessita di cotture elaborate. Meglio quindi in questo mese scegliere di mangiare cibi cotti al vapore o bolliti, al massimo sulla piastra o al forno. Evitando dunque di accettare inviti a cena o pranzo fuori o peggio agli aperitivi. Se proprio non si riesce a dire di no qui consigli per non ingrassare a dieta.

5) Ridurre il sale. Da evitare anche l’utilizzo di troppo sale. Per dare sapore ai cibi possiamo seguire questi pratici consigli.

6) Mangiare piano. Abbuffarsi non è la soluzione ideale per dimagrire. Mangiando lentamente si potrà invece iniziare il processo digestivo già dalla bocca, facilitando poi il lavoro quando il cibo arriva nello stomaco e via via nell’intestino.

7) Evitare lo stress. Quando siamo stressati il corpo rilascia il cortisolo che ci fa ingrassare. Dunque, evitiamo di sottoporci a situazioni particolarmente tese o stressanti se vogliamo dimagrire.

8) Condurre una vita attiva. Oltre a fare sport regolarmente è importante essere attivi. Evitare ad esempio di prendere l’ascensore ma andare a piedi. Lasciare l’automobile più lontana e incamminarsi a piedi. Fare le faccende domestiche e così via.

9) Fare sport. Possiamo scegliere quello che ci piace di più: corsa, bicicletta, nuoto. Importante è dedicare almeno 30-40 minuti al giorno all’attività fisica. Inoltre, dobbiamo abbinare anche qualche attività di tonificazione oltre al lavoro aerobico, in questo modo potenzieremo la massa muscolare.