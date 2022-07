Beautiful e Una Vita anticipazioni: un amore finito troppo presto, accade di tutto

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Nuovi amori e nuovi addi. Le nuove puntate delle nostre soap preferite ci riservano grandi sorprese. Scopriamo insieme che cosa accadrà!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful nelle puntate in onda in America e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli USA: Eric e Quinn verso l’addio? La verità

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in America di Beautiful soprattutto per quanto riguarda il matrimonio travagliato e passionale di Eric Forrester e Quinn Fuller.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful in onda in America i telespettatori dovranno abituarsi all’idea di dire addio alla coppia composta da Eric Forrester e Quinn Fuller. Seppur non siano ancora andate in onda le puntate che annunciano la rottura fra i due coniugi, sappiamo per certo che il matrimonio durato circa sei anni arriverà alla fine dei tempi.

Le anticipazioni in questo caso ci arrivano direttamente dall’interprete di Eric. John McCook che è sempre stato un sostenitore appassionato della love story tra il suo personaggio e quello della sua collega Rena Sofer.

McCook, reduce dalla vittoria del premio Daytime Emmy come Miglior Attore Protagonista ha concesso alcune dichiarazioni a Soaps.com:

Eric sta iniziando un nuovo capitolo nella sua vita e questo è sempre stimolante per un attore. Noi interpreti siamo interessati a sapere cosa accadrà nella soap quanto il pubblico a casa.

Una Vita, anticipazioni: Azulena, guai e insulti in arrivo per lei!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

In queste nuove anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 ci concentreremo sul cattivo più cattivo di tutti Aurelio Quesada (Carlos de Austria). L’uomo riuscirà ad aprire i suoi laboratori chimici senza fare troppa fatica e susciterà scalpore. Ma non solo.

Infatti, nelle nuove puntate in onda nei prossimi giorni nel caldo pomeriggio estivo, Aurelio stringerà un legame inaspettatocon Fidel Soria (Alejandro Siguenza), il nuovo personaggio che è molto vicino a Ramon Palacios (Juanma Navas) e a Lolita (Rebeca Alemany).