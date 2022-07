I gelati sono la sua passione e non solo, è il segno più goloso di tutti

By

Chi è il segno che mangia più gelati e dolci di tutti? Secondo gli astri c’è un segno che non rifiuta mai un buon pasto o una fetta di torta.

La nostra appartenenza astrologica ed il nostro segno zodiacale ci conferisce caratteristiche caratteriali ben distinte alla nascita. Ogni segno zodiacale ha dei tratti in comune e questo vale anche per le preferenze culinarie.

Non tutti i segni astrologici hanno la medesima relazione con il cibo. Dopo averti svelato cosa dovresti mangiare per stare bene in base al tuo segno zodiacale, oggi ti svelo chi è il segno più “gourmet” di tutto lo zodiaco.

E’ il Toro il segno zodiacale più goloso di tutti

Il nativo del Toro è il segno più empatico e sensibile dello zodiaco e non è affatto indifferente al richiamo del cibo. Non riesce a rinunciare a tutto ciò che delizia le sue pupille gustative e a quella sensazione di intenso piacere che prova quando assapora i suoi amati dolci. Per lui il cibo è l’elemento che riunisce, che unisce. Con del buon cibo si può conquistare la persona che si ama e allo stesso modo si può riunire tutta la famiglia allo stesso tavolo durante il pranzo domenicale. Il cibo è un elemento che gli ricorda l’infanzia, quando nonna, mamma e zia sfornavano dolci quel profumo estasiava tutti e infondeva buon umore.

Il Toro diciamolo è un grande epicureo, ama godere di tutti i piaceri che la vita gli offre. Del cibo ama tutto, dai piatti raffinati e serviti con eleganza con bizzarri abbinamenti ai piatti tipici della cucina regionale. Inoltre ama i grandi vini e ama abbinarli in modo ottimale al cibo in tavola.

Il Toro ama andare nei ristoranti ma adora anche cucinare. In realtà dai ristoranti prende ispirazione per nuove pietanze e per mangiare sempre cose diverse. A tavola ama sperimentare e assaggiare di tutto, ogni pietanza potrebbe riservare una piacevole sorpresa.

I Toro è anche un segno molto creativo, per questo da molta importanza al modo in cui il cibo viene presentato nel piatto e al suo condimento. Il cibo deve rapire il suo sguardo prima della sua bocca e questo perché questo segno è governato da Venere, il pianeta dell’estetica e della bellezza.