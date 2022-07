Con loro non c’è stress: sono i segni zodiacali più rilassati dell’oroscopo

Chiudete gli occhi, intrecciate le dita dietro la schiena e chiudete gli occhi. Siete rilassati? I segni zodiacali più rilassati probabilmente sì!

Diciamoci la verità: ci sono persone, al mondo, che proprio non riescono a rilassarsi veramente mai.

Sbirciano le mail di lavoro dal cellulare anche durante una vacanza in spiaggia, controllano ossessivamente orari e coincidenze mentre sono in viaggio e, insomma, non smettono di stressarsi neanche per un secondo.

I segni che si trovano in questa classifica dell’oroscopo, però, non sono assolutamente così!

I segni zodiacali più rilassati: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Quanto pensi di essere rilassato, da uno a dieci?

Se sei nella classifica dell’oroscopo di oggi, la risposta è probabilmente “tantissimo”.

Poco importa che tu sia in vacanza, in ferie oppure a fare la dichiarazione dei redditi. Se sei uno dei segni zodiacali più rilassati di tutto l’oroscopo, sei sempre in pieno relax!

Scopriamo la classifica di oggi e vediamo quali sono quei segni a cui puoi sempre rivolerti per prendere la vita… con rilassatezza!

Cancro: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Cancro essere rilassati è uno stile di vita: sono bravissimi ad entrare nel mood del relax!

Cari Cancro, vi mettiamo solo al quinto posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi perché, oltre a sapervi rilassare, capita spesso che… decidiate di non farlo!

A voi Cancro piace il conflitto e il dramma: quando vi rilassate e basta, spesso, finite per annoiarvi! Fortunatamente, in questo periodo dell’anno, tutto va per il meglio: i Cancro, infatti, sono anche nella classifica dei segni zodiacali che amano l’estate. Più relax di così!

Vergine: quarto posto

Sembra strano che i nati sotto il segno della Vergine siano nella classifica dei segni zodiacali più rilassati di tutto l’oroscopo, vero?

Ma come, la Vergine così precisa e sempre con un piano da seguire sarebbe uno dei segni più rilassati nell’oroscopo? La risposta è sì: i nati sotto il segno della Vergine sono assolutamente in grado di rilassarsi… anzi! Hanno un intero schema che li porta ad essere rilassati al massimo… nei momenti giusti, ovviamente!

Gemelli: terzo posto

Bisogna dire una cosa dei Gemelli: sono assolutamente in grado di rilassarsi!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone che tendono ad evitare le responsabilità come se si trattasse della peste.

Essere rilassati, quindi, è veramente semplicissimo per i Gemelli: finalmente hanno la possibilità di mettere in pratica un loro principio fondamentale.

Quello di non preoccuparsi mai di niente e di nessuno!

Bilancia: secondo posto

Anche la Bilancia è uno di quei segni zodiacali che proprio non ha bisogno di spinte per rilassarsi.

Sempre abituati a prendere la vita come viene, infatti, i nati sotto il segno della Bilancia sono sempre pronti ad un poco di relax!

Per la Bilancia, dunque, rilassarsi è veramente un lavoro a tempo pieno che trova sempre spazio nella loro agenda. Anzi, se potessero le Bilancia non farebbero altro se non rilassarsi!

Questo è un segno che non vede veramente l’ora di potersi rilassare: lo fa in ogni istante libero e, di conseguenza, trova sempre il modo per essere uno dei segni zodiacali più rilassati di tutto l’oroscopo. L’abitudine mette le Bilancia quasi in prima posizione!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più rilassati di tutto l’oroscopo

Incredibile ma vero (visto che sono anche nella classifica dei segni zodiacali più fifoni di tutto l’oroscopo) ma i Sagittario sono al primo posto della classifica di oggi.

Sono proprio loro i segni zodiacali più rilassati dell’intero oroscopo!

I Sagittario sono persone che credono veramente nella filosofia don’t worry, be happy!

Per i Sagittario, infatti, preoccuparsi è veramente qualcosa di troppo inutile o noioso: perché fasciarsi la testa, sia prima che durante o dopo, un avvenimento stressante?

Nessuna preoccupazione ed ecco che i problemi sono tutti risolti: non c’è bisogno veramente neanche di pensarci un attimo!

Ecco perché i Sagittario sono dei veri maestri del relax: crediamo che non si siano preoccupati di niente neanche una volta nella vita!