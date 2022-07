Ivana Trump è morta: le parole da brividi dell’ex marito Donald

Ivana Trump è morta a 73 anni, 9 mesi dopo Rossano Rubicondi. Le parole da brividi con cui l’ha annunciato l’ex marito Donald.

Nove mesi dopo la morte di Rossano Rubicondi con cui aveva sempre mantenuto ottimi rapporti, è arrivata inaspettatamente la notizia della morte di Ivana Trump. L’ex moglie di Donald Trump è venuta a mancare a 73 anni e ad annunciare la morte è stata la famiglia attraverso i social.

Sui social, a condividere la notizia della morte dell’ex moglie è stato Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti, per annunciare la morte di Ivana, ha utilizzato parole ricche d’affetto e di stima. Non sono, poi, mancate le parole del resto della famiglia.

Ivana Trump morta: le parole dell’ex marito Donald e dei figli

A diffondere la notizia della morte inaspettata di Ivana Trump è stata l‘ABC e diverse testate statunitensi. La notizia, poi, è stata confermata anche da fonti della famiglia. “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica”, ha fatto sapere la famiglia Trump in una nota.

“Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e durezza, compassione e determinazione. Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti”, ha aggiunto la famiglia.

Immediato è stato il messaggio che Donald Trump ha voluto diffondere attraverso i propri canali social.

“Sono molto rattristato nell’ informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City. Era una persona meravigliosa, bella, una donna straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana!”, ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti su Truth Social.

Uno dei dolori più grandi della vita di Ivana è stata sicuramente la morte di Rossano Rubicondi, arrivata nove mesi fa. Tra Ivana e Rossano c’era sempre stato un legame profondo e, in occasione della morte di Rubicondi, la Trump in una nota affidata a Domenica In di Mara Venier, disse:

“Sono stata molto fortunata per aver vissuto accanto a lui quasi vent’anni della mia vita. Come nella maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, abbiamo avuto anche noi la nostra parte di alti e bassi, ma siamo rimasti amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti l’uno con l’altro: mi mancherà la sua amicizia, l’energia, le risate, la devozione nei miei confronti. Anche se amava troppo la vita per lasciarci così presto, so che il suo spirito vivrà sempre e ovunque. Riposa in pace”.

Oggi, purtroppo, è arrivata la notizia della sua morte.